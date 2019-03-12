«Авеню в небо»: как выглядит одна из самых живописных и опасных дорог в мире
На ней водителям нужно быть очень внимательными.
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На ней водителям нужно быть очень внимательными.
Автомобильная дорога на гору Тяньмэнь, которую также называют «Авеню в небо», расположена недалеко от городского округа Чжанцзяцзе, на
Это длинная (около 10 километров) и очень извилистая дорога (на ней 99 поворотов) считается одной из самых опасных в мире. И, когда смотришь на фотографии, становится понятно, почему.
Дорога начинается на высоте 200 метров над уровнем моря, а заканчивается на вершине Тяньмэн на высоте 1300 метров. На ее строительство понадобилось целых 8 лет. Открыли «Авеню в небо» в 2008 году.