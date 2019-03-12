Крупнейший эксперимент по нераспространению ВИЧ закончился неудачей

Источник: Reuters

Крупнейшее на данный момент экспериментальное исследование наиболее перспективного подхода к предотвращению распространения ВИЧ-инфекции закончилось неудачей: снижение количества новых случаев ВИЧ в основной экспериментальной группе по сравнению с контрольной оказалось статистически незначимым, рассказывает журнал Science.

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Основная стратегия борьбы с распространением ВИЧ, которую сейчас обсуждает мировое сообщество — широкий охват тестированием и немедленное начало антиретровирусной терапии для тех, чей результат оказался положительным. Поскольку антиретровирусные препараты подавляют ВИЧ настолько, что человек фактически перестает распространять вирус, таким образом человечество надеется свести на нет эпидемию заболевания. Отсюда, в частности, и родилась так называемая глобальная цель 90−90−90, которая предполагает, что 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе, 90 процентов из этих людей получают лечение, и у 90 процентов тех, кто лечится, вирусная нагрузка не определяется.

Однако этот подход, к неудовольствию ученых, пока не получил экспериментального подтверждения, и результаты нового, крупнейшего на данный момент исследования, представленные на известной конференции CROI в Сиэтле, также неутешительны, пишет Science.

Исследование Population Effects of Antiretroviral Therapy to Reduce HIV Transmission (PopART) стартовало в Замбии и ЮАР в конце 2013 года и охватило миллион человек.

21 местное сообщество случайным образом определили в одну из трех групп. В группе A ученые ежегодно тестировали всех жителей на ВИЧ и предлагали немедленное начало лечения, в группе B тоже тестировали всех, но лечили согласно национальным рекомендациям (обычно начало лечения привязывается в таких рекомендациях к состоянию иммунной системы пациента, выраженному в показателе количества CD4-клеток — N+1). Группа C была контрольной.

Через три года ученые случайным образом протестировали более 12 тысяч человек из трех групп и выяснили, что в группе B число новых случаев по сравнению с контрольной было на 30 процентов меньше, а вот в группе А — лишь на 7 процентов меньше, что не было статистически значимой разницей. «Когда мы впервые увидели результаты, мы решили, что все перепутали, и группы А и B поменялись местами. Данные перепроверили четыре специалиста по статистике. Боюсь, это правда», — сказал руководитель исследования Ричард Хэйз (Richard Hayes).

В числе факторов, которые могли привести к такому неожиданному и неприятному результату, ученые выделяют, к примеру, миграцию людей с ВИЧ, кластеризацию сетей сексуальных партнеров вокруг людей с высокой опасностью передачи ВИЧ и более рискованное поведение. Однако однозначно сказать, что сыграло роль в данном случае, пока нельзя. Предыдущие крупные исследования, TasP в ЮАР и SEARCH в Кении и Уганде, также не смогли продемонстрировать значительных результатов.

Экспериментальные группы в двух из трех этих исследованиях достигли стандарта 90−90−90, но, как отмечают ученые, очевидно, этого может быть недостаточно.

При этом они не готовы отказываться от самой стратегии универсального охвата лечением: возможно, для того, чтобы она работала, нужны дополнительные меры вроде доконтактной профилактики, или PrEP.