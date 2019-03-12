Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
В Индии родила замужняя девственница
Назван самый богатый российский актер
Меган Маркл построит в новом замке «комнату для паники»
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Фанаты «Енисея» попросили губернатора уволить Аленичева
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Стало известно о состоянии певицы Юлии Началовой
Пассажиров эвакуируют: самолет РФ экстренно сел
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
16Карнавал в Рио
14:04 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Роскосмос» во вторник впервые опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, создающемся для новых ракет-носителей среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого класса «Енисей».

Источник: РИА "Новости"

В минувшем декабре гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие-разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов заявил, что первый товарный РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году для первого пуска ракеты «Союз-5» («Иртыш») с Байконура. В феврале генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что по мощности двигателю РД-171МВ нет равных в мире.

«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — сказал Арбузов в видео, отметив, что мощность РД-171МВ составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превысит 800 тонн.

Новость
Илон Маск против России: двигатель SpaceX побил рекорд отечественного РД-180

РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, использовавшегося на первой ступени ракеты-носителя «Зенит». Он будет применяться на первой ступени новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»), первый пуск которой намечается на 2022 год. В свою очередь первая ступень «Союза-5» будет использоваться в качестве боковых блоков ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

Указ президента Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для «Енисея» планируется построить на космодроме Восточный.

На создание ракеты «Роскосмос» просит выделить 1,2 триллиона рублей. Окончательный облик ракеты со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.

«Роскосмос» строит звездные планы
Во время загрузки произошла ошибка.
23 февраля© Ньюстюб
 На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра
Тайное оружие Пекина: Китай готов к распродаже госдолга США
Конгресс рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
СМИ: Кремль отказался рассматривать возможность передачи Курил
Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
В Липецкой области в честь Масленицы сожгли Короля Ночи
Опущенная в воду ветка «превратилась» в осьминога (видео)
Спорт
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его? Сегодня звездный португалец может вернуть туринскому клубу надежду на победу в ЛЧ
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Суд объяснил правила парковки во дворах при конфликте соседей Верховный суд РФ принял интересное решение, прочитав материалы дела жительницы многоквартирного кооперативного дома, которой соседи запретили парковать во дворе ее личную машину
Кино
Назван самый богатый российский актер Специалисты подсчитали заработки отечественных звезд и составили топ-5 самых состоятельных
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь