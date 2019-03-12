«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе

Источник: РИА "Новости"

В минувшем декабре гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие-разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов заявил, что первый товарный РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году для первого пуска ракеты «Союз-5» («Иртыш») с Байконура. В феврале генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что по мощности двигателю РД-171МВ нет равных в мире.

«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — сказал Арбузов в видео, отметив, что мощность РД-171МВ составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превысит 800 тонн.

РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, использовавшегося на первой ступени ракеты-носителя «Зенит». Он будет применяться на первой ступени новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»), первый пуск которой намечается на 2022 год. В свою очередь первая ступень «Союза-5» будет использоваться в качестве боковых блоков ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

Указ президента Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для «Енисея» планируется построить на космодроме Восточный.