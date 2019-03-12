«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Роскосмос» во вторник впервые опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, создающемся для новых
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Роскосмос» во вторник впервые опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, создающемся для новых
В минувшем декабре гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие-разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов заявил, что первый товарный РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году для первого пуска ракеты «Союз-5» («Иртыш») с Байконура. В феврале генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что по мощности двигателю РД-171МВ нет равных в мире.
«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — сказал Арбузов в видео, отметив, что мощность РД-171МВ составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превысит 800 тонн.
РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, использовавшегося на первой ступени
Указ президента Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для «Енисея» планируется построить на космодроме Восточный.
На создание ракеты «Роскосмос» просит выделить 1,2 триллиона рублей. Окончательный облик ракеты со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.