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14:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

В мире отмечают День ананаса: 10 необычных фактов

12 марта отмечают Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт ананаса — Den Monte Gold. В марте обычно и собирают урожай этой культуры.

Ананас — ягода или фрукт?

Ананас — это травянистое растение. Ананасы, которые мы едим, принято называть тропическими плодами, а ученые в научных статьях именуют их «соплодие».

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Открытие ананаса

В 1493 году испанцы высадились в Центральной Америке. Среди прочего они увидели на островах неизвестные крупные и сочные фрукты. Спустя несколько лет ананасы стали поставлять в Европу. Позволить их себе могли только короли и богатейшая знать. В наше время ананас выращивают не только в Центральной и Южной Америке, но и по всему миру в тропических широтах.

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Самый большой ананас

Ананас-рекордсмен весом 8,28 кг и длиной 32 см был выращен в 2011 году Кристиной Маккаллум из Австралии.

Самый маленький ананас

Плоды ананасов «Мини» вырастают всего до 9 см в диаметре. Этот сорт выращивают в Южной Африке. Аромат таких ананасов резче и богаче, чем у других сортов, а вкус — слаще. «Мини» богат кальцием, фтором, железом, цинком и йодом, а также органическими кислотами.

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Любимый фрукт

В 2016 году мировое производство ананасов составило 25,8 млн тонн. Крупнейшими производителями стали Коста-Рика, Бразилия и Филиппины. Они поставляли на рынок 32% ананасов от общемирового объема. Три четверти ананасов, продаваемых в Европе, выращиваются в Коста-Рике.

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Самый популярный сорт

Чаще всего в мире выращивают ананасы группы сортов Smooth Cayenne. У них короткая плодоножка, а вес плодов достигает 1,5−3 кг.

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«Ананасовая боль»

Если съесть слишком много ананаса, можно почувствовать неприятное жжение во рту. В этом виноват фермент бромелаин. Он содержится в ананасах в большом количестве. Во рту он начинает расщеплять белки чувствительных тканей.

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В целом бромелаин очень полезен — он обладает противовоспалительным действием и ускоряет заживление ран, но иногда может вызывать аллергическую реакцию, не рекомендуется беременным и людям, которые принимают препараты, препятствующие свертыванию крови.

Кружева из ананасов

Сорт ананасов «Красный испанский» когда-то широко выращивался на Филиппинах. Из его длинных листьев получались отличные волокна, из которых ткали тончайшие, но прочные кружева. Пока Филиппины оставались испанской колонией, их активно экспортировали в Европу и ценили очень высоко. Во время Второй мировой войны производство кружев прекратилось.

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Обувь из ананасов

В 1990-х годах на Филиппинах начали возрождать «ананасные» текстильные традиции. Испанский дизайнер Кармен Хиджойса разработала вид нетканой материи из ананасового волокна Pinatex. По ее словам, пинатекс может полностью заменить собой кожу в производстве обуви и сумок. Такой материал обходится дешевле и не наносит вреда экологии.

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Ананас как символ

Художники и архитекторы использовали ананас как символ гостеприимства. Изображения ананаса можно встретить на резных дверях, фронтонах и дверных молотках старых зданий по всей Европе. Ананас — также один из символов Гавайев. Блюда и напитки с ананасом часто называют гавайскими.

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Как вырастить ананас

Укоренить ананас можно в домашних условиях. Нужно приобрести зрелый плод с живыми зелеными листьями, отделить хохолок от плода, отрезать несколько нижних листьев (из этого места вырастут корни), подсушить хохолок несколько дней, чтобы он не начал гнить, а затем поместить в стакан с водой. Когда корона пустит корни, ее можно будет посадить в горшок с субстратом.

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