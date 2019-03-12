В мире отмечают День ананаса: 10 необычных фактов
12 марта отмечают Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт ананаса — Den Monte Gold. В марте обычно и собирают урожай этой культуры.
12 марта отмечают Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт ананаса — Den Monte Gold. В марте обычно и собирают урожай этой культуры.
Ананас — это травянистое растение. Ананасы, которые мы едим, принято называть тропическими плодами, а ученые в научных статьях именуют их «соплодие».
В 1493 году испанцы высадились в Центральной Америке. Среди прочего они увидели на островах неизвестные крупные и сочные фрукты. Спустя несколько лет ананасы стали поставлять в Европу. Позволить их себе могли только короли и богатейшая знать. В наше время ананас выращивают не только в Центральной и Южной Америке, но и по всему миру в тропических широтах.
Плоды ананасов «Мини» вырастают всего до 9 см в диаметре. Этот сорт выращивают в Южной Африке. Аромат таких ананасов резче и богаче, чем у других сортов, а вкус — слаще. «Мини» богат кальцием, фтором, железом, цинком и йодом, а также органическими кислотами.
В 2016 году мировое производство ананасов составило 25,8 млн тонн. Крупнейшими производителями стали
Чаще всего в мире выращивают ананасы группы сортов Smooth Cayenne. У них короткая плодоножка, а вес плодов достигает 1,5−3 кг.
Если съесть слишком много ананаса, можно почувствовать неприятное жжение во рту. В этом виноват фермент бромелаин. Он содержится в ананасах в большом количестве. Во рту он начинает расщеплять белки чувствительных тканей.
В целом бромелаин очень полезен — он обладает противовоспалительным действием и ускоряет заживление ран, но иногда может вызывать аллергическую реакцию, не рекомендуется беременным и людям, которые принимают препараты, препятствующие свертыванию крови.
Сорт ананасов «Красный испанский»
В 1990-х годах на Филиппинах начали возрождать «ананасные» текстильные традиции. Испанский дизайнер Кармен Хиджойса разработала вид нетканой материи из ананасового волокна Pinatex. По ее словам, пинатекс может полностью заменить собой кожу в производстве обуви и сумок. Такой материал обходится дешевле и не наносит вреда экологии.
Художники и архитекторы использовали ананас как символ гостеприимства. Изображения ананаса можно встретить на резных дверях, фронтонах и дверных молотках старых зданий по всей Европе. Ананас — также один из символов Гавайев. Блюда и напитки с ананасом часто называют гавайскими.
Укоренить ананас можно в домашних условиях. Нужно приобрести зрелый плод с живыми зелеными листьями, отделить хохолок от плода, отрезать несколько нижних листьев (из этого места вырастут корни), подсушить хохолок несколько дней, чтобы он не начал гнить, а затем поместить в стакан с водой. Когда корона пустит корни, ее можно будет посадить в горшок с субстратом.
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