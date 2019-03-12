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14:24 (мск), источник: Esquire

В Липецкой области в честь Масленицы сожгли Короля Ночи

Выглядит как отличное промо к финальному сезону «Игры престолов».

В археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области отметили Масленицу сожжением чучела Короля Ночи — персонажа из «Игры престолов», который возглавляет армию мертвых и, в целом, хочет уничтожить человечество.

Фотографии сожжения широко разошлись в соцсетях и появились на сайте Imgur, где снимки заметили англоязычные пользователи, которые стали шутить, что это спойлер к последнему сезону или «российская версия фестиваля Burning Man».

So there is an Eastern Slavic religious and folk holiday called Maslenitsa

Выяснилось, что Короля Ночи сжигают с 2017 года, но церемония нравится не всем. По словам одного из организаторов праздника Павла Семенова, каждый год «вылезают доморощенные славянофилы», которые возмущаются, «где наш православный кострубонька». «Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить», — отметил Семенов.

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