В Липецкой области в честь Масленицы сожгли Короля Ночи

Фотографии сожжения широко разошлись в соцсетях и появились на сайте Imgur, где снимки заметили англоязычные пользователи, которые стали шутить, что это спойлер к последнему сезону или «российская версия фестиваля Burning Man».

Выяснилось, что Короля Ночи сжигают с 2017 года, но церемония нравится не всем. По словам одного из организаторов праздника Павла Семенова, каждый год «вылезают доморощенные славянофилы», которые возмущаются, «где наш православный кострубонька». «Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить», — отметил Семенов.