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15:53 (мск), источник: Ведомости

Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале этого мультфильма

Кинотеатры объявили российскому проекту бойкот.

Мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате прежде всего из-за «последовательных и грубейших ошибок» продюсеров этого российского проекта, заявила директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова.

Минкульт месяц пытался убедить продюсеров, прокатчиков и киносети найти компромисс для показа «Гурвинека», утверждает она: «Компромисс найден не был, кинотеатры устроили мультфильму темную, это настоящий, классический провал».

Очень важно, чтоб продюсерских компетенций хватало на то, чтоб попросить у министерства адекватную поддержку… Иначе, если относиться к министерству, как к золотой рыбке, рано или поздно окажешься у разбитого корыта.
Ольга Любимова
директор департамента кинематографии Министерства культуры

«Гурвинек» произведен студией Горького, компанией «Киноатис» совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкульта и государственного Фонда кино.

Во время загрузки произошла ошибка.

О бойкоте «Гурвинека на прошлой неделе объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети («Синема стар», «Каро» и «Киномакс»): вместе они контролируют около 2000 кинозалов в стране и около 60% продаж кинобилетов.

Кинотеатры отказались показывать «Гурвинек» после того, как Минкульт по просьбе продюсеров этого отечественного проекта не разрешил показать в те же даты бельгийский мультфильм «Королевский корги».

Чиновники сослались на постановление правительства, по которому могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект.
Во время загрузки произошла ошибка.

Минкульт в последние годы регулярно меняет даты проката иностранного кино ради отечественного. Кинотеатрам это давно не нравится, но ультиматум Минкульту они поставили впервые.

«[Российская] киноиндустрия активно развивается, в кинотеатрах идет давка релизов. Продюсеры, прокатчики, сети — все бьются за российского зрителя, — указывает Любимова. Минкульт в этой ситуации, по ее словам, в первую очередь заботится об интересах российского зрителя. Ситуацию с «Гурвинеком» чиновник называет «неутешительным кейсом для индустрии» и в качестве противоположного примера приводит историю с последними новогодними каникулами, где также была «свалка релизов», но благодаря совместной работе продюсеров, прокатчиков, кинотеатров и чиновников кризис был преодолен и «довольны были все».

Продюсеры «Гурвинека» и прокатная компания MVK, которая занимается его прокатом, считают ситуацию несправедливой. Они заявили, что получили приоритетное право проката в начале марта в полном соответствии с законом, поскольку первыми запросили у Минкульта разрешение на показ на эту дату.

Создатели «Гурвинека» назвали себя и зрителей, которые не увидят мультфильм, заложниками ультиматума кинотеатров.

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«По-человечески очень понятно, что теперь продюсеры “Гурвинека” винят [в решении кинотеатров] чиновников. Неправильно помогли, — указывает Любимова. — Но с профессиональной точки зрения все в отрасли прекрасно понимают, что это не так. Сама идея встать на даты, где уже есть два крупных фанатских, ожидаемых западных релиза — уже вызывает массу вопросов». В прошедший уикенд кинотеатры также показали третью часть мультфильма «Как приручить дракона» и комикс «Капитан Марвел».

Бойкот кинотеатров негативно отразился на сборах «Гурвинека». До начала конфликта журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что мультфильм соберет в первые выходные не менее 25 млн руб., в итоге проект собрал 15 млн руб. Впрочем, сам прокатчик уверен, что 15 млн руб. сборов при бойкоте кинотеатров — очень хороший показатель.

Ксения Болецкая

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