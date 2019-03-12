Пенсионеры в США создали сказочный дом (видео)
Полюбоваться им приезжают туристы со всего мира.
Полюбоваться им приезжают туристы со всего мира.
Пожилые супруги Шери Пенн и Гонзало Дюран превратили свой дом в настоящий музей мозаики.
Пара поженилась около 27 лет назад и тогда же затеяла ремонт. Плитка в ванной легла криво, несколько штук разбилось, и тогда художники решили подойти к процессу творчески. Постепенно «зона креатива» охватила весь дом, а затем и подворье.
Сперва Шери и Гонзало покупали плитку и керамику и разукрашивали их вручную. Затем они стали сами лепить из глины нужные им детали. Полюбоваться сказочным домом в городе Венис в Калифорнии приезжают туристы со всего мира.
Шери рисовала с детства, в университете изучала полиграфию, а позже получила степень в изобразительном искусстве. Гонсало работал продавцом в магазине красок. Пара много путешествует и вдохновляется искусством таких творцов, как Антонио Гауди или Саймон Родиа.
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