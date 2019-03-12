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15:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница сделала букет из замороженных викторианских платьев

В застывшем виде предметы одежды стали напоминать цветы.

Эко-художник Николь Декстрас специализируется на визуальном творчестве. Одну из своих последних серий работ она назвала «Букет».

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Особенность этих скульптур состояла в том, что это были вовсе не цветы, а стилизованные под них викторианские платья, которые она облила водой и выставила на улицу на канадский мороз.

Замороженные предметы одежды (среди платьев были корсеты, рубашки и шляпки) Николь фотографировала, а затем собрала в единый букет, который и правда выглядел, как необычные огромные цветы.

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По словам художницы, она вдохновлялась образами хищных цветов, например, венериной мухоловкой.

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