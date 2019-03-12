Художница сделала букет из замороженных викторианских платьев
В застывшем виде предметы одежды стали напоминать цветы.
В застывшем виде предметы одежды стали напоминать цветы.
Особенность этих скульптур состояла в том, что это были вовсе не цветы, а стилизованные под них викторианские платья, которые она облила водой и выставила на улицу на канадский мороз.
Замороженные предметы одежды (среди платьев были корсеты, рубашки и шляпки) Николь фотографировала, а затем собрала в единый букет, который и правда выглядел, как необычные огромные цветы.
По словам художницы, она вдохновлялась образами хищных цветов, например, венериной мухоловкой.