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16:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жителей Великобритании возмутили «деревья-призраки»

Застройщики придумали трюк, чтобы обойти закон.

Жители графства Суррей в Великобритании возмущены уловкой, с помощью которой застройщики надеются избавиться от мешающих им деревьев.

На территории фермы Walnut Tree и в некоторых других местах деревья покрыли сеткой, которая мешает птицам вить гнезда. Дело в том, что в соответствии с Законом о дикой природе и сельской местности 1981 года, если на дереве находятся птичьи гнезда, срубать их запрещено.

Разъяренные британцы обсуждают хитрость застройщиков в соцсетях, называя ее циничной и жестокой.

«Дело не только в птицах, которые не могут свить гнездо на привычном месте. Ведь еще есть и насекомые, которые там живут. Наша культура выглядит после этого просто мерзко», — пишут возмущенные пользователи, отмечая, что застройщики думают только о собственной выгоде, заставляя страдать все живое вокруг.

«Их поведение такое же позорное, как и уничтожение гнезд. Такие вещи нужно запретить», — написал один из пользователей.

Местные жители надеются достучаться до застройщиков, чтобы те прекратили практику «деревьев-призраков». Тем временем в компании Sladen Estates, которая установила сетки, заявляют, что приняли правильное решение.

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