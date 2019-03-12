Туристы съезжаются на озеро Мичиган, чтобы увидеть огромное распятие под водой

В небольшом мичиганском городке Петоски начался туристический и паломнический бум. Все из-за того, что местные власти открыли для просмотра одну из самых необычных местных святынь — подводное распятие Иисуса Христа.

Крест со Спасителем в натуральную величину лежит на дне Мичиганского озера на глубине примерно 365 метров. Несмотря на то, что под водой святыня находится с 1986 года, обычные люди узнали о ней лишь в начале 2000-х годов, когда распятие стало доступно для просмотра всех желающих, а не только дайверов. Но последние четыре года крест был не виден из-за плохой погоды. Дело в том, что с поверхности его можно разглядеть лишь зимой, когда вода становится прозрачной.

Теперь же распятием снова можно полюбоваться — местные власти вырубили во льду специальную лунку, через которую можно увидеть «подводного Христа».

Правда, эта возможность у туристов будет недолго: с приходом тепла дорогу по льду к этому месту закроют.

История распятия началась в 1956 году. Оно было сделано на заказ по просьбе одной итальянской семьи из Мичигана в память о смерти их 15-летнего сына. Но к 1985 году статуя сильно разрушилась и ее заменили на новую. Старое распятие приобрел местный дайвинг-клуб, участники которого опустили ее на дно в память об утонувшем друге. С тех пор подводный Иисус стал святыней: к нему едут помолиться обо всех погибших на воде.