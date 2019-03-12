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17:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученым удалось «разбудить» клетки древнего мамонта

Команде ученых из Японии и России удалось «разбудить» клетки мамонтенка Юка — молодой самки шерстистого мамонта, жившей в Якутии 28 тысяч лет назад. Это дает надежду на то, что давно вымершее животное удастся клонировать и вернуть его род к жизни — как в культовом фильме «Парк Юрского периода».

Источник: Getty Images
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Юка была найдена в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых и является уникальной по степени сохранности мумией, поскольку останки животного постоянно находились в зоне вечной мерзлоты.

Изначально возраст Юки оценивался в 39 тысяч лет, однако более точный радиоуглеродный анализ японских ученых показал, что животному примерно 28 140 (±230) лет.

В ходе эксперимента, результаты которого только что опубликованы в журнале Nature, из мышечных клеток Юки извлекли генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей.

Пять из них показали «признаки биологической активности» — в них ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят в клетках, перед тем как те начинают размножаться путем деления.

До самого деления пока не дошло — однако исследователи очень воодушевлены полученным результатом.

«Это показывает, что, несмотря на все прошедшие века, клетки все еще могут проявлять активность и ее можно воспроизвести — по крайней мере частично», — цитирует агентство Франс пресс одного из авторов работы Кея Миямото.

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«До сих пор большинство исследователей занималось анализом ДНК окаменелостей, не задаваясь вопросом о том, можно ли использовать ее функционал», — добавил ученый.

В то же время он отметил, что ждать открытия «Парка Юрского периода» — по крайней мере в обозримом будущем — не стоит: это лишь первый шаг на пути к воссозданию древнего животного, и впереди еще долгий путь.

«Представленные в нашей работе результаты вновь показывают, что де-факто клонировать мамонта при помощи современной методики пересадки ядра невозможно», — заключают авторы статьи.

В то же время биологи указывают, что клетки Юки оказались более повреждены, чем ученые надеялись изначально. И если удастся найти лучше сохранившиеся ядра, эксперимент имеет смысл повторить.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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