Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
Регина Тодоренко пришла в форму через 3 месяца после родов
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Меган Маркл построит в новом замке «комнату для паники»
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
Женщина узнала о беременности во время родов
В Индии родила замужняя девственница
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Подольская и Джанабаева стали звездами вечеринки
Киркоров, Барановская, Жасмин на препати премии «Жара»
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
13«Спецназ и котики»
17:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Один день медиков в Кабуле. Каково быть врачом в Афганистане?

В 2018 году в Афганистане погибли более 3800 человек — это рекорд. При этом в столице страны, где живет более 5 миллионов человек, работают только 22 машины скорой помощи. Би-би-си провела один день с бригадой медиков.

В прошлом году Талибан взорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи, жертвами стали более 90 человек. После этого автомобили стали чаще досматривать.

Медсестра Фархонде рассказывает, каково это — работать на скорой в Кабуле.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
О чем договорились Мэй и Юнкер и что будет с "брекситом"
Заказ на миллион: как планировалось убийство следователя Шишкиной
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России
Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале мультфильма
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
Фрегат прорвался сквозь огромную волну (видео)
В Чечне объяснили появление сообщения о «кровной мести» блогеру
Спорт
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его? Сегодня звездный португалец может вернуть туринскому клубу надежду на победу в ЛЧ
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь