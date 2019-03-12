Один день медиков в Кабуле. Каково быть врачом в Афганистане?
В 2018 году в Афганистане погибли более 3800 человек — это рекорд. При этом в столице страны, где живет более 5 миллионов человек, работают только 22 машины скорой помощи.
В 2018 году в Афганистане погибли более 3800 человек — это рекорд. При этом в столице страны, где живет более 5 миллионов человек, работают только 22 машины скорой помощи.
В прошлом году Талибан взорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи, жертвами стали более 90 человек. После этого автомобили стали чаще досматривать.
Медсестра Фархонде рассказывает, каково это — работать на скорой в Кабуле.