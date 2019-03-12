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18:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователей Сети озадачила оса-трансформер (видео)

Conura — паразитические наездники.

Пользователи Reddit обсуждают видео с жутковатым насекомым, похожим на осу. В какой-то момент задние лапки «осы» раздвигаются и становятся в два раза больше. Подписчики окрестили насекомое «трансформером».

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«Оса после дня в тренажерном зале», — шутят пользователи. «Матушка-природа, ты пугаешь», — написал один из них.

На самом деле в кадр попал один из представителей хищных насекомых Conura из семейства хальцидиды. Они вырастают до 15 мм и имеют увеличенные задние бедра. Conura — паразитические наездники, которые откладывают яйца в личинки или куколки других насекомых.

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