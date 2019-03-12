Пользователей Сети озадачила оса-трансформер (видео)
Conura — паразитические наездники.
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Conura — паразитические наездники.
Пользователи Reddit обсуждают видео с жутковатым насекомым, похожим на осу. В
«Оса после дня в тренажерном зале», — шутят пользователи. «Матушка-природа, ты пугаешь», — написал один из них.
На самом деле в кадр попал один из представителей хищных насекомых Conura из семейства хальцидиды. Они вырастают до 15 мм и имеют увеличенные задние бедра. Conura — паразитические наездники, которые откладывают яйца в личинки или куколки других насекомых.
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