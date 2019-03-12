Минздрав РФ предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Источник: Reuters

«Для достижения целей концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности табака, в том числе по поэтапному, ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление… ставок акцизов с доведением до среднего уровня среди стран европейского региона», — говорится в концепции, текст которой имеется в распоряжении «Интерфакса».

Также предусматривается регулирование состава табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке, мотивирование потребителей к отказу от употребления табака, разработка мероприятий по поддержке предприятий мелкой розничной торговли, отказавшихся от реализации табака.

Предполагается, что людям, зависящим от табакокурения, будет оказываться медпомощь, будут разрабатываться программы «укрепления здоровья на рабочем месте, включающие отказ от потребления табака, предотвращение незаконной табачной торговли, введение порядка утилизации оборудования, используемого для незаконного изготовления табака».

Как рассчитывают в Минздраве, к 2050 году благодаря концепции распространенность употребления табака сократится до 5% среди населения. Планируется, что ежегодно распространенность употребления табака будет снижаться не менее чем на 0,5 процентного пункта.

Согласно данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с потреблением табака, умирают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан.

Потребительские цены на табачные изделия в России выросли на 10,1% в 2018 году, сообщил ранее Росстат. В 2017 году рост составлял 8,6%.