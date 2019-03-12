Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
В Индии родила замужняя девственница
Киркоров, Барановская, Жасмин на препати премии «Жара»
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
Назван самый богатый российский актер
Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Шарапова и Хабиб вошли в число самых популярных спортсменов мира
Внук Этуша на церемонии прощания с актером (фото)
Реакция «Роснефти» на обвинения США
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
22Война без победы
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
20:03 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав РФ предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Антитабачная концепция Минздрава России, направленная в правительство РФ, предусматривает ежегодное увеличение налогов на табачные изделия.

Источник: Reuters

«Для достижения целей концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности табака, в том числе по поэтапному, ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление… ставок акцизов с доведением до среднего уровня среди стран европейского региона», — говорится в концепции, текст которой имеется в распоряжении «Интерфакса».

Также предусматривается регулирование состава табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке, мотивирование потребителей к отказу от употребления табака, разработка мероприятий по поддержке предприятий мелкой розничной торговли, отказавшихся от реализации табака.

Читайте также
Вейпы и электронные сигареты подведут под «антитабачный закон»

Предполагается, что людям, зависящим от табакокурения, будет оказываться медпомощь, будут разрабатываться программы «укрепления здоровья на рабочем месте, включающие отказ от потребления табака, предотвращение незаконной табачной торговли, введение порядка утилизации оборудования, используемого для незаконного изготовления табака».

Как рассчитывают в Минздраве, к 2050 году благодаря концепции распространенность употребления табака сократится до 5% среди населения. Планируется, что ежегодно распространенность употребления табака будет снижаться не менее чем на 0,5 процентного пункта.

Согласно данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с потреблением табака, умирают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан.

Потребительские цены на табачные изделия в России выросли на 10,1% в 2018 году, сообщил ранее Росстат. В 2017 году рост составлял 8,6%.

Цены на сигареты повышаются вслед за ростом акцизов. В прошлом году повышение акцизов произошло с 1 июля — до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук. С 1 января 2018 года индексации акциза на сигареты не было — ставка в размере 1,562 тыс. рублей действовала с 2017 года. С 1 января этого года акциз на сигареты вырос до 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
В Чечне объяснили появление сообщения о «кровной мести» блогеру
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
Фрегат прорвался сквозь огромную волну (видео)
Спорт
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь