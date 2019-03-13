Туристов обязали за 10 дней уведомлять спасателей о своих маршрутах в горах

Источник: AP 2019

«Согласно документу, туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе с детьми», — говорится в сообщении МЧС.

Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

В МЧС отметили, что процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на официальном сайте территориального органа МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей.

Сведения о планируемом походе можно подать через почту или лично, обратившись в МЧС, обязательно указав адрес, контактный телефон турфирмы, фамилию и имя представителя, а также список путешественников и информацию о маршруте. Она должна включать в себя планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.