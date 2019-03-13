Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто
В Индии родила замужняя девственница
"Ребенок постоянно выл": соседи рассказали о девочке-маугли
Коллекторам запретят работать с долгами за ЖКУ
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Дарья Мороз восхитила сеть снимком с 8-летней дочкой
«Она же все равно в телефон тупит». В защиту мам со смартфоном в руках
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Прозрачная кофта на обнаженное тело: звезда SEREBRO показала фото
Ольга Бузова обнажилась после концерта - фото
Реакция Пескова на слова спикера парламента Чечни о кровной мести
Дочь Этуша на церемонии прощания с актером (фото)
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
22Война без победы
04:04 (мск), источник: ТАСС

Туристов обязали за 10 дней уведомлять спасателей о своих маршрутах в горах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах. Как сообщает во вторник пресс-служба министерства, соответствующий приказ, подписанный министром, вступил в силу 9 марта.

Источник: AP 2019

«Согласно документу, туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе с детьми», — говорится в сообщении МЧС.

Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

В МЧС отметили, что процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на официальном сайте территориального органа МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей.

Сведения о планируемом походе можно подать через почту или лично, обратившись в МЧС, обязательно указав адрес, контактный телефон турфирмы, фамилию и имя представителя, а также список путешественников и информацию о маршруте. Она должна включать в себя планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.

«Предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснить правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», — пояснил глава МЧС Евгений Зиничев, которого цитирует пресс-служба.

Природная аномалия на Урале: с горы Песчаная сошел гигантский оползень
Во время загрузки произошла ошибка.
27 сентября 2018© Ньюстюб
 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
Палата представителей США приняла два закона против России
Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России
Царица воров. Эта женщина стала легендой преступной России
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
Спорт
Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард После 3:0 ты точно разбудил соседей
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына Модели понадобился еще один помощник
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь