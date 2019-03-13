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13:17 (мск), источник: РИА Новости

НАСА выложило в сеть фото духовника «Роскосмоса»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. НАСА опубликовало в своем Flickr фотографию духовника госкорпорации «Роскосмос» отца Сергия (Бычкова), настоятеля храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур.

Источник: NASA

«Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету “Союз” к стартовому столу, вторник, 12 марта, 2019 год на космодроме Байконур в Казахстане», — говорится в подписи к фотографии.

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На фотографии отец Сергий позирует в куртке с надписью «Духовник Роскосмоса». На груди красуется изображение ракеты «Союз-ФГ», а на руках нанесена надпись «Байконур» и российский триколор.

В «Роскосмосе» РИА Новости рассказали, что отец Сергий давно носит такое звание. Однако ранее на фотографиях с Байконура он появлялся либо в облачении священника, либо в форме сотрудника «Роскосмоса» — синей куртке.

Отец Сергий освящает ракеты, стартующие с Байконура, с 1998 года. Ему присуждено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергий входит в госкомиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.

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