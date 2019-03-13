НАСА выложило в сеть фото духовника «Роскосмоса»

«Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету “Союз” к стартовому столу, вторник, 12 марта, 2019 год на космодроме Байконур в Казахстане», — говорится в подписи к фотографии.
На фотографии отец Сергий позирует в куртке с надписью «Духовник Роскосмоса». На груди красуется изображение ракеты «Союз-ФГ», а на руках нанесена надпись «Байконур» и российский триколор.
В «Роскосмосе» РИА Новости рассказали, что отец Сергий давно носит такое звание. Однако ранее на фотографиях с Байконура он появлялся либо в облачении священника, либо в форме сотрудника «Роскосмоса» — синей куртке.
Отец Сергий освящает ракеты, стартующие с Байконура, с 1998 года. Ему присуждено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергий входит в госкомиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.