В Минпросвещения предложили отказаться от конкурса на поставщика питания для школ

Источник: РИА "Новости"

Васильева отметила, что снижение стоимости обеда повлечет его низкое качество. По ее словам, школа — это то самое направление деятельности, где может быть единый заказчик.

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, информация о закупке сообщается заказчиком неопределенному кругу лиц. Это происходит в единой системе извещения, к участникам закупки предъявляются одинаковые требования. Победителем признается тот, который предложил лучшие условия контракта.

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6 февраля депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям школьников 1−4 классов самим оплачивать питание детей в учебном заведении. Она пояснила, что сейчас из бюджета области на эти цели выделяется порядка миллиарда рублей субсидий и дети с 1 по 4 класс питаются бесплатно.

По ее словам, сейчас много еды уходит в отходы, поскольку дети, обеды которых уже оплачены, приносят контейнеры с пищей из дома. Депутат добавила, что на миллиард субсидий можно построить «целую школу».