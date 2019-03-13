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14:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ледовая стена на берегу Финского залива. Тюлени в опасности

В Санкт-Петербурге из-за ветра на берегу Финского залива выросла ледовая стена. В некоторых местах размеры торосов — нагромождений из обломков льда — достигают восьми метров в высоту, пишет издание «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

Торосы образовались в Куроротном районе города из-за южного ураганного ветра, бушевавшего в регионе на днях. По словам местных жителей, стена из ледяных глыб начала расти 9 марта и уже через два дня достигла внушительных размеров.

Однако выросшая из-за непогоды ледяная стена является непреодолимым препятствием для тюленят.

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«Поломало очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались недавно родившиеся щенки. Еще одна неприятность, которую создал шторм — это огромные многометровые валы из торосов. Потерявшимся тюленям, которые решили ползти в сторону берега их не преодолеть, и их шансы встретить человека очень малы», — говорится в посте в группе по спасению тюленей «Фонда друзей балтийской нерпы».

11 марта фонд сообщил, что недалеко от деревни Гакково в Ленинградской области местный житель нашел маленького тюлененка, который в одиночестве ползал по пляжу. Специалисты фонда увезли детеныша на осмотр. Оказалось, что это самка, родившаяся около четырех дней назад. Ее вес на момент осмотра составлял всего 13,5 кг, в то время как молодая самостоятельная нерпа весит около 40 кг.

12 марта в группе выложили видео с тюленененком. Как сообщается в группе, ее кормят пять раз в день смесью из трубочки.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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