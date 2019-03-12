Ревность не теракт
Обвиняемый в покушении на Филиппа Киркорова сослался на Максима Галкина.
Обвиняемый в покушении на Филиппа Киркорова сослался на Максима Галкина.
Как стало известно «Ъ», один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой. В допросе всех троих и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие. Защита собирается обжаловать отказ в Генпрокуратуре. Сам Максим Галкин комментировать события в Дагестане не стал.
Как сообщил «Ъ» адвокат Исрафил Гададов, представляющий интересы одного из четырех обвиняемых, 20-летнего уроженца села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуева, еще в конце декабря прошлого года следователь МВД, занимавшаяся уголовным делом, отказалась инкриминировать фигурантам приготовление к совершению теракта на концерте Филиппа Киркорова — в связи с отсутствием состава преступления. Однако 4 марта предполагаемым членам ячейки запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) было предъявлено обвинение в окончательной редакции — в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК), подготовке теракта (ст. 30 и ст.205 УК), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222 УК) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1 УК).
По версии следователя МВД, Хидирнеби Казуев и приехавший в столицу Дагестана из села
Казуев приобрел необходимые компоненты (помог ему в этом четвертый фигурант дела — Шамиль Магомедов, купивший канистру ацетона, выяснили следователи) и изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами — металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. В конце мая две бомбы малой мощности были подорваны в испытательных целях — и члены группы убедились в их пригодности.
В начале июня члены группы дали байат (присягу) на верность лидеру ИГ Абу Бакру
Сами фигуранты отрицают свою вину в подготовке к теракту. Более того, Хидирнеби Казуев на допросе 4 марта, уже после предъявления ему окончательного обвинения, неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина.
Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и
Хидирнеби Казуев ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей господ Галкина и Киркорова, а также Аллы Пугачевой, и проведении очных ставок с ними. Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны «с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу», объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.
В свою очередь, адвокат Гададов сообщил «Ъ», что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, а для этого обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.
Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев