Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Россиян обделили дешевыми магазинами
Старость и радостьГде на пенсии жить хорошо? Ответ на этот вопрос дает Глобальный пенсионный индекс
Беременная Меган Маркл встретилась с юными канадцами в Лондоне
Самые любимые игрушки советских детей (15 фото)
Женщина узнала о беременности во время родов
В Индии родила замужняя девственница
Англичанка пережила инсульт и стала говорить как русская - СМИ
Матери Сергея Горобченко отрезали часть лица - СМИ
Подольская и Джанабаева стали звездами вечеринки
Киркоров, Барановская, Жасмин на препати премии «Жара»
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
12 марта, источник: Коммерсантъ

Ревность не теракт

Обвиняемый в покушении на Филиппа Киркорова сослался на Максима Галкина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой. В допросе всех троих и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие. Защита собирается обжаловать отказ в Генпрокуратуре. Сам Максим Галкин комментировать события в Дагестане не стал.

Как сообщил «Ъ» адвокат Исрафил Гададов, представляющий интересы одного из четырех обвиняемых, 20-летнего уроженца села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуева, еще в конце декабря прошлого года следователь МВД, занимавшаяся уголовным делом, отказалась инкриминировать фигурантам приготовление к совершению теракта на концерте Филиппа Киркорова — в связи с отсутствием состава преступления. Однако 4 марта предполагаемым членам ячейки запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) было предъявлено обвинение в окончательной редакции — в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК), подготовке теракта (ст. 30 и ст.205 УК), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222 УК) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1 УК).

По версии следователя МВД, Хидирнеби Казуев и приехавший в столицу Дагестана из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов, работавшие на стройке в Махачкале, создали ячейку в октябре 2016 года. В мае следующего года к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерно в это же время, считают в МВД, они стали обсуждать план совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова, который был анонсирован на 6 июля.

Казуев приобрел необходимые компоненты (помог ему в этом четвертый фигурант дела — Шамиль Магомедов, купивший канистру ацетона, выяснили следователи) и изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами — металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. В конце мая две бомбы малой мощности были подорваны в испытательных целях — и члены группы убедились в их пригодности.

В начале июня члены группы дали байат (присягу) на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Однако «реализовать задуманное им не удалось, поскольку территория ресторана “Хазар”, где проходил концерт, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть на него», гласит вывод в постановлении следователя о привлечении в качестве обвиняемого.

Сами фигуранты отрицают свою вину в подготовке к теракту. Более того, Хидирнеби Казуев на допросе 4 марта, уже после предъявления ему окончательного обвинения, неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина.

По версии Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, «к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова» — на почве ревности к Алле Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец.

Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позднее, утверждал Казуев, он отказался от плана, опасаясь, что «могут пострадать много людей». Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Хидирнеби Казуев ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей господ Галкина и Киркорова, а также Аллы Пугачевой, и проведении очных ставок с ними. Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны «с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу», объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.

«Это не моя тема, — сказал Максим Галкин, узнав о показаниях обвиняемого от “Ъ”, — я комментировать ничего не могу».

В свою очередь, адвокат Гададов сообщил «Ъ», что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, а для этого обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.

Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев

Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра
Во время загрузки произошла ошибка.
4 апреля 2018© Ньюстюб
 «Уладим это как надо». Спикер парламента Чечни объявил кровную месть
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Максима Галкина
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Палата представителей США приняла два закона против России
США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
«Ювентус» пробует выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов (трансляция)
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Спорт
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь