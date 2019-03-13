Дети неразумные. В какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Старшую дочь первого президента Узбекистана на днях отправили в колонию общего режима.
Старшую дочь первого президента Узбекистана на днях отправили в колонию общего режима.
46-летняя Гульнара Каримова под замком с 2013 г. — тогда её отец Ислам Каримов распорядился отправить дочь под домашний арест. Когда в 2016-м он умер, пошла волна слухов, что Гульнары уже нет в живых. Но в июле 2017-го власти страны объявили: гражданка Каримова осуждена и отбывает наказание. Генпрокуратура сообщала, что дочь первого президента обвиняется в мошенничестве, сокрытии валюты, подделке документов
Пока Гугуша (так её все называли) пела, пыталась стать ювелиром и модельером, представляла интересы страны в
Ежемесячную «долю» Гугуше выплачивали нефтеперерабатывающие и текстильные заводы, отели «Asia» и др. Потом Каримова начала потрошить иностранцев. В 2012-м она стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел в Швейцарии, Франции, Испании. Гульнару обвиняли в том, что она вымогала откаты у иностранных компаний, желающих работать в Узбекистане в сфере телекоммуникаций. Лицензии якобы продавались за миллионы долларов. Власти Узбекистана утверждают, что ущерб от деятельности Каримовой составил 2 млрд долл.
В декабре 2017-го ей вынесли второй приговор — 10 лет. Но уже 1 июля 2018 г. наказание заменили на ограничение свободы на 5 лет с отбыванием по месту жительства в Ташкенте. При этом она пообещала возместить ущерб, не покидать жильё, не пользоваться телефоном и Интернетом. Но, как утверждают в прокуратуре, Гульнара нарушала эти обязательства. 5 марта 2019 г. Яшнабадский райсуд решил, что оставшийся срок она отбудет в колонии. По второму делу сидеть ей осталось 3 года.
В декабре 2018-го в Тбилиси задержали по обвинению в хранении оружия зятя президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури — гражданский муж падчерицы президента. Журналистам рассказали, что во время спецоперации Гогочури начал выбрасывать оружие с балкона арендуемой квартиры.
Можно было бы списать этот случай на политические разборки с пикантными подробностями, но уж больно говорящая биография у президентского зятя. В июле 2018 г. он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями ног. А в январе 2017 г. получил ранение огнестрельное.
У президента Казахстана Нурсултана Назарбаева три дочери — Дарига, Динара и Алия. Самые большие проблемы были со старшим зятем — Рахатом Алиевым. В 2015-м его нашли мёртвым в австрийской тюрьме. Самоубийство случилось незадолго до экстрадиции в Казахстан. Кто такой Алиев? Простой
В Азербайджане, наоборот, замяли скандал после публикации «панамского досье». Так, по данным панамской юридической компании Mossack Fonseca, дочерям президента Ильхама Алиева принадлежит доля (56%) в компании, владеющей 6 золотыми рудниками. В панамских бумагах были данные о сделках с недвижимостью, принадлежащей Алиевым. Так, пентхаус стоимостью 25 млн долл. в центре Лондона, в котором живёт Лейла, был приобретён в сентябре 2006 г. Покупка зарегистрирована через офшор на Виргинских островах. Ещё у Алиевых отыскали недвижимость в Лондоне, Дубае, Подмосковье…
В тихой Эстонии скандал прогремел в 2006-м, но не с детьми, а с внучками президента Арнольда Рюйтеля. Журналисты опубликовали сюжет, как несовершеннолетние девочки, пользуясь отсутствием деда, устраивают циничные оргии в президентском дворце. Анонимный свидетель рассказал, как 15-летняя Хелена и 13-летняя Мария вместе с другими подростками воровали из кабинетов и пили ром, ликёр, вино и пиво, курили кальян и марихуану. Дети выпивали за столом совещаний президента, ходили по нему, пробрались в президентскую баню. Всё это запечатлено на фото. Затем подростки выбрались на крышу дворца, где продолжили возлияния, швыряли сверху окурки и мочились рядом с государственным флагом. Президент и его супруга принесли официальные извинения по поводу случившегося.
У президента Украины Петра Порошенко четверо детей: сыновья Алексей и Михаил,
Пришлось рассказывать, что это был снимок из престижного британского колледжа для выпускного альбома. И фотографировали на Хеллоуин. Дочери же президента подвели папу своей любовью выкладывать в Сеть снимки. Так, в прошлом году страна узнала, что чета Порошенко в сложное время отдыхает в Испании, хотя президент открещивался от этого.
У другого украинского президента Виктора Ющенко сын тоже оказался «проблемным». Первый скандал с ним случился в 2005-м, через несколько месяцев после «оранжевой революции». Журналисты заметили неправильно припаркованный на тот момент единственный на Украине BMW M6 (130 тыс. евро) младшего Ющенко. Тут же у 19-летнего Андрея отыскали и телефон марки Vertu (несколько тыс. евро), и заоблачные ресторанные счета. Оправдываться пришлось отцу. Мол, этот скандал — заказной, а сын работает и хорошо зарабатывает. Закончилось всё тем, что глава МВД Юрий Луценко, который сейчас при Порошенко трудится генпрокурором, лично оштрафовал Андрея Ющенко за неправильную парковку.