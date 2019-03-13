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03:17 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: россияне боятся потери работы из-за искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Треть россиян обеспокоена возможной угрозой потери работы из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

BCG провела опрос более 13 тысяч человек в 30 странах об использовании ими цифровых госуслуг. Опрос охватил следующие темы: средства доступа к электронным госуслугам, частота использования, удовлетворенность качеством услуг и использование искусственного интеллекта в работе государственных органов.

При этом запрос на регулирование ИИ для защиты рабочих мест в России обозначили 56% респондентов, а 32% отметили, что современная система образования не позволяет готовить детей к рынку труда будущего. «Порядка трети респондентов выражают сильную обеспокоенность возможной угрозой потери работы, в частности, в госсекторе, в связи с внедрением ИИ», — отметили эксперты BCG.

«В России 35% опрошенных обеспокоены возможными проблемами, связанными с этичностью применения систем ИИ, против 32% в среднем по миру, а также 35% выразили тревогу из-за непрозрачности решений, принимаемых ИИ, против 31% по миру, еще 32% россиян усомнились в способности ИИ формировать точные результаты и корректный анализ», — также показало исследование.

Участники опроса выступили за использование искусственного интеллекта в вопросах налогообложения и социального обеспечения (55% опрошенных в России), получения «живых данных» (53%), а также предиктивной аналитики для обслуживания оборудования (53%). Меньше всего россияне готовы доверить ИИ принятие решений в области правосудия (48% против), а также формирования рекомендаций о медицинском лечении (33%).

«Россия оказалась среди стран с невысокой поддержкой применения ИИ в сфере госуслуг: преимущество тех, кто высказывается за технологию (36−41% для разных возрастных групп), над теми, кто выступает против нее (18−23%), составляет всего 18% против 53% в Индии и 42% в Китае», — заключили в компании.

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