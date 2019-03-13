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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Социологи выяснили, когда россияне просыпаются и засыпают по будням

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Две трети граждан РФ (68%) являются «жаворонками» и встают в будние дни в интервале от шести до семи часов утра, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Источник: Reuters

Согласно результатам социологического исследования, 18% сограждан встают в будние дни от восьми до девяти часов утра, рано утром (3:00 — 5:00) пробуждаются 12% респондентов. Встать после 10:00 позволяют себе 3% россиян, сообщают в «Левада-центре».

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По данным опроса, 59% сограждан в будние дни ложатся спать до 23 часов, и почти треть опрошенных (30%) прекращают бодрствовать только после полуночи, в интервале от нуля до двух часов ночи.

Социологи «Левада-центра» пришли к выводу, что мужчины, респонденты старше 55 лет, вдовствующие и проживающие без несовершеннолетних детей, в течение рабочей недели высыпаются чаще, чем женщины, молодые респонденты до 39 лет, активные (ежедневные) интернет-пользователи, разведенные и холостые, а также респонденты, с которыми живут несовершеннолетние дети.

Опрос проведен 22 — 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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