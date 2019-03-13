Россияне стареют быстрее жителей большинства других стран

Источник: AFP 2019

Ответ на этот вопрос нашла международная команда ученых, изучив данные о том, в каком возрасте проявляются у жителей разных стран те или иные старческие заболевания — от инсульта и болезни Паркинсона до проблем со слухом и травм от падения при ходьбе. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Оказывается, комплекс болезней, которые мы традиционно ассоциируем со старением, у жителей разных стран развивается в совершенно разном возрасте — причем разрыв между лидерами рейтинга и аутсайдерами огромен и составляет более 30 лет.

Средний житель планеты накапливает букет старческих недомоганий к 65 годам.

Однако в какой-нибудь Франции или Сингапуре это происходит гораздо позже: с точки зрения здоровья, пожилые французы и сингапурцы «чувствуют себя на 65», когда им исполняется 76.

А вот у жителей Папуа-Новой Гвинеи аналогичные проблемы со здоровьем начинаются уже к 45 годам.

Россияне сильно опережают гвинейцев, однако существенно отстают от среднемировых показателей.

С точки зрения развития болезней, характерных для пожилого возраста, старость в России наступает уже в 59 лет.

В общем рейтинге из 195 стран Российская Федерация занимает 160-е место, уступая не только США и Европе, но и странам Ближнего Востока, а также всем остальным членам БРИКС (Бразилии, Китаю, Индии и ЮАР) и даже Таджикистану (147), который по многим показателям считается самой неблагополучной из бывших советских республик.

И это при том, что Россия относится к числу стран со средне-высоким социально-демографическим индексом (SDI), который принято считать базовым показателем общего развития страны. Он рассчитывается на основе нескольких цифр: ВВП на душу населения, средняя продолжительность обучения и показатели рождаемости.

Раннее бремя старости

Исследование, совместно проведенное учеными из США, Норвегии и Испании, является уникальным в своем роде и поражает масштабом: ученые проанализировали данные о состоянии здоровья жителей 195 стран и территорий почти за 30 лет (с 1990 по 2017 год).

Обычно проблему старения рассматривают с точки зрения увеличения продолжительности жизни, однако тут исследователи применили принципиально иной подход и сконцентрировались на «старческих болезнях» — заболеваниях, вероятность развития которых растет в квадрате по мере увеличения возраста.

Они выделили 92 таких диагноза, которые в конечном итоге ведут к необратимому ухудшению физических или умственных способностей пациента — в том числе 13 сердечно-сосудистых болезней и шесть хронических заболеваний дыхательных путей, 35 видов рака, диабет, хронические болезни почек, травмы и нейродегенеративные болезни, а также ухудшение слуха и зрения.

Анализ показал, что «старческие болезни» составляют больше половины проблем со здоровьем у всего взрослого населения планеты, однако данные очень различаются от страны к стране — и старость наступает в очень разном возрасте.

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Более того, хотя в развивающихся странах (с низким SDI) продолжительность жизни существенно меньше, чем в развитых, их жители все равно успевают ощутить на себе бремя старости и накопить «старческие заболевания» — просто происходит это значительно раньше.

При этом соотношение связанных и не связанных с возрастом проблем со здоровьем практически не отличается — вне зависимости от уровня развития страны.

«Эти несопоставимые результаты показывают, что увеличение продолжительности жизни в старческом возрасте может восприниматься и как дополнительные возможности, и как угроза благополучию общества в целом — в зависимости от того, в каком возрасте у людей начинаются реальные старческие проблемы со здоровьем, а не исходя из их реального возраста по паспорту», — отмечает основной автор работы, Анджела Чан из Вашингтонского университета в Сиэтле.

«Проблемы со здоровьем, связанные со старением организма, ведут к более раннему выходу на пенсию, уменьшению количества рабочей силы, а также повышенным затратам на здравоохранение. Лидерам стран и всем, кто имеет влияние на систему охраны здоровья, нужно учитывать, в каком возрасте люди начинают испытывать негативные эффекты старения», — подчеркивает она.

Теперь, заключают ученые, необходимо понять, какие именно факторы влияют на более позднее наступление старости — возможно, это повышенная физическая активность, отказ от курения или более эффективно организованная система медицинской помощи. Ответ на этот вопрос поможет более эффективно бороться с проблемами, связанными со старением населения.

Полный список стран и их показателей можно посмотреть в приложении к статье (стр. 12−15, pdf.).

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

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