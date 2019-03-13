Отравленные жвачки и опасные игры: кто придумывает городские страшилки
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детские страшные рассказы давно заинтересовали ученых: на протяжении полувека специалисты собирают и анализируют истории о «черной-черной комнате».
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детские страшные рассказы давно заинтересовали ученых: на протяжении полувека специалисты собирают и анализируют истории о «черной-черной комнате».
Фольклорист и антрополог, научный сотрудник РАНХиГС Никита Петров объяснил РИА Новости, как возникают эти сюжеты и почему они пугают не только детей.
Городские страшные истории, которые школьники рассказывают друг другу в компаниях, детских лагерях, походах у костра, изучают с 1960-х. Раньше в деревнях были распространены страшилки с колдунами и ведьмами.
Во многих культурах есть подобное. Но, судя по всему, известный нам набор сюжетов (про красную руку, черное пианино, синие или черные колготки и так далее) — изобретение советского времени. В середине XX века фольклористы начали их записывать и изучать.
К 1990 годам устное творчество перешло в книжную форму — писатель Эдуард Успенский собрал истории про гробы на колесиках, зеленые пистолеты, полосатые ноги, красное печенье и тому подобное под одной обложкой.
Страшные рассказы очень похожи по структуре. Основных схем несколько. Персонаж или
Сегодня дети уже читают эти истории в книжках или интернете, а потом рассказывают сверстникам. По сути, это средство установления властных отношений, в частности между старшими и младшими.
Когда рассказываешь такую историю в лагере — в палате или у костра, обретаешь авторитет: ты знаешь, чем все кончится. И, напугав других, становишься лидером.
В свое время тот же Эдуард Успенский так объяснял происхождение этих рассказов. В стране — тотальный информационный контроль, СМИ публикуют только идеологически выверенные тексты. Но через разговоры взрослых в мир детей просачивалась самая разная информация и порой трансформировалась в страшилки.
Вот стандартная история о семье в коммунальной квартире. Папа ушел на работу — и не вернулся. Мама ушла на работу — и не вернулась.
Первое, что приходит на ум, — это репрессии, которые вот так переживаются и проживаются ребенком. Из того же ряда — рассказы про черную машину, которая ездит по городу и забирает детей.
Другой пример: мама с папой покупают пианино, которое оказывается «персонажем-вредителем». Девочка (или мальчик) играет и с каждым днем худеет, бледнеет.
Здесь можно вспомнить, что очень многих советских детей отдавали в музыкальные школы не по их желанию. Видимо, это и послужило одним из факторов возникновения историй о пианино, у которого на каждой клавише — маленькие иголки.
Отдельная категория — рассказы, связанные с освоением детьми взрослого мира. Мама впервые покупает дочке колготки, и девочка жалуется маме по дороге в детский сад, что ножкам больно. Мама не обращает внимания. А вечером, когда дома девочка снимает колготки, под ними вместо нормальных ног «только кости». То есть освоение мира взрослых (колготки — предмет из взрослой жизни) происходит через преодоление страха.
Марина Павловна Чередникова, одна из первых исследовательниц страшилок, говорила: «Когда ребенок впервые задумывается о смерти, он не может ответить на вопросы о том, почему мы умираем, что происходит потом с телом. И, возможно, эти рассказы — такой коллективный ответ на сложные вопросы».
Современные дети воспроизводят страшилки, но вряд ли их действительно боятся. Причем к стандартным темам добавились сюжеты из фильмов ужасов.
Например, мальчики пошли в старый дом, где обитает маньяк из фильма «Пила» или робот, который всех убивает. Информационное поле сейчас шире, дети пользуются разными источниками.
Существовали и другие варианты запугивания детей — уже взрослыми. Например, боялись милиционера, цыгана. Пугали и так: «Выйдешь на улицу с мокрой головой — заведутся вши». Через страх детям внушали нормы поведения.
Иногда страхи переходят в моральную панику, которая охватывает взрослых. Одна из вспышек была в 1957 году после фестиваля молодежи и студентов. Еще одна — в дни Олимпиады, когда в Москве тоже было много иностранцев.
В 1980-м джинсы были дефицитом. Так вот, ходили слухи, что якобы
Интересно, что в 1990-е годы желтая пресса паразитировала на подобных слухах и перепечатывали эти фантастические истории огромными тиражами. Форма существования страшилок менялась, но суть оставалась прежней.
Последняя большая волна моральной паники связана с группами «Синий кит», «Разбуди меня в 04:20» и тому подобным. Вышла статья о страшной игре —
Мои
Но паника настолько всех охватила, что учителя на собраниях рассказывали об опасностях игры даже тем детям, которые ничего об этом не знали. Это обсуждали родители в чатах. Потом все пошло на спад, однако через некоторое время возникла новая моральная паника, основанная на другой легенде: иностранцы специально раздают детям жвачки или конфеты с запрещенными веществами.
На этом примере видно, насколько мы боимся взаимодействия наших детей с незнакомцами и иностранцами. Так традиционные легенды и страшные истории выживают в современном мире.