Пожизненное — за леденцы? Чем грозит ввоз в Россию сувениров с наркотиками

Источник: РИА "Новости"

Чем это грозит, кого таможенные службы останавливают на границе и правда ли, что в России запрещено изображение конопли, — в материале РИА Новости.

Все так делают?

«Многие мои знакомые относятся к этому крайне легко: “Спрячу печеньку или мармеладку в чемодан, ну кто их найдет?” — говорит Антон Петров из Москвы. — А ведь наши таможенники быстро вычисляют таких нарушителей».

Собеседник агентства добавляет, что может понять такую беспечность туристов. «Например, в каком-нибудь супермаркете марихуаны в Калифорнии леденцы и мармелад на полках выглядят очень невинно, — отмечает он. — А тут вернулся домой — и на тебе: анализ, наручники, изолятор».

В социальных сетях существуют группы, где обсуждается, кто и как провозил в Россию запрещенные вещества и продукты с содержанием наркотиков. Чаще всего речь идет о подарках для друзей. Кто-то рассказывает о случаях досмотра с собакой («слава богу, в тот раз ничего не было») или случайной контрабанде («летел из Амстердама и забыл марихуану в кармане»).

Большой ажиотаж в Сети вызвал в августе прошлого года приговор художнику из Москвы Максиму Герту — одиннадцать с половиной лет колонии строгого режима. В 2017 году путешественник пытался ввезти на территорию России полуторалитровую бутылку аяуаски — отвара, считающегося галлюциногеном, изготовляемого шаманами индейских племен бассейна Амазонки. В ходе апелляции приговор изменили на два года лишения свободы — в начале марта Герт вышел на свободу.

Это наказуемо

«Тот, кто провозит через границу России запрещенное вещество или продукт с его содержанием, автоматически становится нарушителем, — рассказывает Евгений Корчаго, председатель коллегии адвокатов. — В моей практике был случай, когда молодой человек привез из Великобритании таблетки, считающиеся там психостимулирующими, а в России — наркотическими. Ему очень повезло — дали всего шесть лет условно».

Согласно статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет. За то же деяние с участием группы лиц по предварительному сговору наказание составит от пяти до десяти лет, а за контрабанду в крупном размере — от десяти до двадцати. Предусмотрено и пожизненное заключение за особо крупные объемы ввозимого вещества и применение насилия к сотрудникам таможенной или пограничной службы.

«Теоретически если речь заходит о небольшом количестве марихуаны, то можно отделаться и административным наказанием, — поясняет адвокат. — Но в случае с сильнодействующими веществами даже одна десятая грамма — уже состав преступления».

Эксперт поясняет, что при контрабанде смеси учитывается ее суммарный вес, а не вес запрещенного ингредиента.

Выборочный досмотр

«На самом деле запрещено не только ввозить, но и вывозить из Амстердама ту же марихуану, — рассказывает турист из Санкт-Петербурга Станислав Морозов. — При мне на выезде из Нидерландов арестовали парня и девушку — полиция просто прошла по вагонам с собакой».

Что касается таможенного контроля в России, то, по словам представителей Федеральной таможенной службы, он проводится выборочно, а в отдельных случаях — на основе поступившей оперативной информации о возможных фактах нарушения законодательства.

При этом личный досмотр возможен только по письменному решению руководителя таможенного органа или уполномоченного заместителя.

При обнаружении наркотического или психотропного вещества не на границе, а, например, во время прогулки по улице нарушителю предъявят обвинение в хранении (наказание — до трех лет, за крупный объем — от трех до шести, за особо крупный — десять-пятнадцать лет). Но если будет доказано, что гражданин пересекал границу с веществом, это расценят как контрабанду.

Если турист не везет наркотик контрабандой, не хранит и не распространяет, а находится под его воздействием, то ответственность носит административный характер. При этом важно: человек, севший в таком состоянии за руль, может быть лишен прав, как и в случае отказа от медицинского освидетельствования. Евгений Корчаго

По словам эксперта, основанием для проверки в общественном месте могут быть клинические признаки, которые напоминают состояние алкогольного опьянения при отсутствии запаха спиртного.

Просто листок

«В некоторых странах Европы продают конфеты и мармелад с изображением листа конопли на упаковке, но при этом она не входит в состав продукта, — рассказывает Наталья Дубцова, гид из Праги. — Особо опасливые туристы боятся брать с собой даже их, и это понятно — ведь, насколько я знаю, даже изображение каннабиса в России запрещено».