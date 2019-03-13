Названы самые населенные регионы России

Второе место заняла Московская область (7,5 млн человек), третье — Краснодарский край (5,6 млн человек). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (5,3 млн жителей) и Свердловская область (4,3 млн).

Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью. Первое место поделили Псковская и Тверская области (16,8 умерших на тысячу населения), второе заняла Новгородская область (16,5), третье — Ивановская (16). Меньше всего смертей оказалось в Чечне (4,2) и Ингушетии (3). По словам социологов, на показатель влияет структура населения — там, где больше пожилых людей, смертность повышается, в регионах с преимущественно молодыми жителями — падает.