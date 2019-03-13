Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинка попала в Крым и оценила перемены
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
В Индии родила замужняя девственница
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Запрет хостелов в жилых домах решили отложить
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына
47-летняя Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка
Мать девочки-маугли сделала сенсационное признание в суде
Сделано заявление об отставке Лукашенко
Прозрачная кофта на обнаженное тело: звезда SEREBRO показала фото
Ольга Бузова обнажилась после концерта - фото
7 ошибок антивозрастного макияжа
Семейные ценности Елены Малышевой
42-летняя звезда Comedy Woman Скулкина резко похудела - фото
Предпенсионеров будут содержать их дети - СМИ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
09:37 (мск), источник: Известия

Названы самые населенные регионы России

Самый населенный регион России — Москва. На начало 2019 года в столице страны проживали 12,6 млн человек (за год этот показатель вырос на 123,8 тыс. человек). Такие данные содержатся в рейтинге, составленном RT по данным Росстата.

Источник: Агентство «Москва»

Второе место заняла Московская область (7,5 млн человек), третье — Краснодарский край (5,6 млн человек). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (5,3 млн жителей) и Свердловская область (4,3 млн).

Самым малонаселенным регионом оказался Ненецкий административный округ (НАО) — там проживают 43 тыс. человек.

Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью. Первое место поделили Псковская и Тверская области (16,8 умерших на тысячу населения), второе заняла Новгородская область (16,5), третье — Ивановская (16). Меньше всего смертей оказалось в Чечне (4,2) и Ингушетии (3). По словам социологов, на показатель влияет структура населения — там, где больше пожилых людей, смертность повышается, в регионах с преимущественно молодыми жителями — падает.

 Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Визит в кости: на кого охотятся черные копатели
Палата представителей США обязала ЦРУ раскрыть доходы Путина
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Российский конькобежец умер в возрасте 48 лет
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
В ООН заявили, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт
Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард После 3:0 ты точно разбудил соседей
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына Модели понадобился еще один помощник
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь