Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам пиар-директора, певица находится в «не очень хорошем состоянии».

«С ней в больнице постоянно находятся родители», — заявила Исаева, добавив, что сейчас родные Началовой не выходят на связь.

В понедельник СМИ сообщали, что Началову якобы экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Сама певица опровергла эту информацию, пояснив, что находится в Риме.

Юлия Началова стала известна благодаря победе в ТВ-конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа», тогда же она приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple 95, где завоевала Гран-при.