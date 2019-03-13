Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«С ней в больнице постоянно находятся родители», — заявила Исаева, добавив, что сейчас родные Началовой не выходят на связь.
В понедельник СМИ сообщали, что Началову якобы экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник
Юлия Началова стала известна благодаря победе в
Всего Началова выпустила шесть альбомов, а также участвовала в съемках телепрограмм и снялась в ряде отечественных фильмов.