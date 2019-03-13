Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Каким быть Евросоюзу? Ответ Берлина президенту Франции
Врачи нашли простой способ понизить давление
"Ребенок постоянно выл": соседи рассказали о девочке-маугли
Россиян обделили дешевыми магазинами
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
68-летняя Бабкина показала всех своих внуков (фото)
Нюша активно сбрасывает вес после родов
Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже в реанимации - СМИ
Тонко чувствует меня: вдова Табакова о Богомолове
Женщина умерла после долгого свидания с заключенным
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Чета Клуни и другие звезды на приеме у принца Чарльза
Татьяна Лютаева отправилась на пробежку в халате
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
10:54 (мск), источник: РИА Новости

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала изданию Starhit о самочувствии артистки.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам пиар-директора, певица находится в «не очень хорошем состоянии».

«С ней в больнице постоянно находятся родители», — заявила Исаева, добавив, что сейчас родные Началовой не выходят на связь.

В понедельник СМИ сообщали, что Началову якобы экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Сама певица опровергла эту информацию, пояснив, что находится в Риме.

Юлия Началова стала известна благодаря победе в ТВ-конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа», тогда же она приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple 95, где завоевала Гран-при.

Всего Началова выпустила шесть альбомов, а также участвовала в съемках телепрограмм и снялась в ряде отечественных фильмов.

 Раскрылось истинное отношение украинцев к россиянам
На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра
Палата представителей США обязала ЦРУ раскрыть доходы Путина
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Российский конькобежец умер в возрасте 48 лет
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Малкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
Спорт
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона» Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Революция в Volkswagen: новый дизайн и совсем другие моторы Volkswagen на пороге глобальных изменений. Возможно, самых важных с момента основания компании
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
68-летняя Бабкина показала всех своих внуков (фото) Артистка провела время с семьей
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь