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11:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «космическая» пустыня остроконечных скал (фото)

Завораживающие пейзажи.

Совсем не типичную пустыню можно увидеть в Национальном парке Намбунг в Западной Австралии.

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Ее название — Пиннаклс, что означает «пустыня остроконечных скал». Такое название ей дали неслучайно — на этой территории находятся удивительные известняковые образования причудливых форм. Эти скалы стоят друг от друга на расстоянии, а их высота колеблется от 1 до 5 метров.

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О существовании «инопланетной» пустыни туристы узнали только в 1960-х годах, когда эту территорию присоединили к Национальному парку. Сегодня, по самым скромным подсчетам, в пустыню Пиннаклс приезжают около 700 человек в день.

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