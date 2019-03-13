Как выглядит «космическая» пустыня остроконечных скал (фото)
Завораживающие пейзажи.
Завораживающие пейзажи.
Совсем не типичную пустыню можно увидеть в Национальном парке Намбунг в Западной Австралии.
Ее название — Пиннаклс, что означает «пустыня остроконечных скал». Такое название ей дали неслучайно — на этой территории находятся удивительные известняковые образования причудливых форм. Эти скалы стоят друг от друга на расстоянии, а их высота колеблется от 1 до 5 метров.
О существовании «инопланетной» пустыни туристы узнали только в 1960-х годах, когда эту территорию присоединили к Национальному парку. Сегодня, по самым скромным подсчетам, в пустыню Пиннаклс приезжают около 700 человек в день.