Парашютисты пролетели над пирамидами в Гизе (фото, видео)
Чемпионы мира продемонстрировали лучшие трюки.
Чемпионы мира продемонстрировали лучшие трюки.
Известные французские скайдайверы Карин Джоли и Грег Козье пролетели над пирамидами в Гизе. В соцсетях они поделились фото и видео впечатляющего полета.
Спортсмены продемонстрировали несколько своих коронных трюков. Во время полета Карин стояла у Грега на спине и плечах.
«Надеюсь, однажды я смогу это повторить», — прокомментировал парашютист и фотограф Эван Кови, который регулярно снимает спортсменов в небе.
Карин и Грег — чемпионы мира 2018 года в парашютном спорте. У них также несколько медалей первенства Франции и Европы и три мировых рекорда. Спортсмены не только активно участвуют в состязаниях, но и работают инструкторами, готовя
Ранее спортсмен из Испании пролетел над пирамидами в Гизе на мотопараплане — параплане с наспинной силовой установкой, которая создает тягу для перемещения в воздухе.
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