Названы лучшие в мире города для жизни
Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни.
Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни.
Первое место в нем десятый год подряд заняла Вена. Австрийская столица, по оценке экспертов, лидирует сразу по 39 показателям, в том числе по качеству социальной среды, культурной жизни, уровню политической стабильности, образования, транспортной доступности, привлекательности для бизнеса.
Второе место в рейтинге занял швейцарский Цюрих, на третьем оказались сразу три города — Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия). В первую десятку также попали немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, датский Копенгаген, а также швейцарские Женева и Базель.
Российская столица оказалась на 167-м месте по соседству со столицей Габона Либревилем и Джиддой (Саудовская Аравия). Петербург занял 174-е место между Киевом и столицей Албании Тираной. На последней строчке рейтинга расположился Багдад.
Самыми безопасными городами планеты в отдельном рейтинге названы Люксембург, Хельсинки и три швейцарских города — Базель, Берн и Цюрих. Петербург в этом списке оказался на 197-м месте, Москва — на 200-м.
В прошлом году Вена впервые заняла первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов по версии The Economist. До этого список возглавлял австралийский Мельбурн. На третьем месте в рейтинге The Economist расположился японский город Осака.