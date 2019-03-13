Названы лучшие в мире города для жизни

Первое место в нем десятый год подряд заняла Вена. Австрийская столица, по оценке экспертов, лидирует сразу по 39 показателям, в том числе по качеству социальной среды, культурной жизни, уровню политической стабильности, образования, транспортной доступности, привлекательности для бизнеса.

Второе место в рейтинге занял швейцарский Цюрих, на третьем оказались сразу три города — Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия). В первую десятку также попали немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, датский Копенгаген, а также швейцарские Женева и Базель.

Всего в список вошел 231 город, в том числе два российских — Москва и Санкт-Петербург.

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Российская столица оказалась на 167-м месте по соседству со столицей Габона Либревилем и Джиддой (Саудовская Аравия). Петербург занял 174-е место между Киевом и столицей Албании Тираной. На последней строчке рейтинга расположился Багдад.

Самыми безопасными городами планеты в отдельном рейтинге названы Люксембург, Хельсинки и три швейцарских города — Базель, Берн и Цюрих. Петербург в этом списке оказался на 197-м месте, Москва — на 200-м.