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12:23 (мск), источник: ТАСС

Галкин назвал весенним обострением сообщения о том, что он «заказал» Киркорова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Как ранее сообщил «Коммерсантъ», один из фигурантов дела о подготовке теракта на концерте певца в 2017 году заявил, что заказчиком выступил именно телеведущий.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Максим Галкин опроверг в среду сообщения о том, что он якобы выступил заказчиком готовившегося в июле 2017 года теракта на концерте певца Филиппа Киркорова, связав их с «весенним обострением».

Во вторник газета «Коммерсантъ» писала о том, что один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале, расследованием которого занимается МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика, по данным газеты, выступил Галкин.

«Открыв с утра газеты,… я понял, что весна, наконец, наступила, люди и их фантазии просыпаются. Весеннее обострение в полной силе», — сообщил Галкин в своем Instagramе.

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Исрафил Гададов, адвокат Хидирнеби Казуева, одного из обвиняемых, в среду сообщил ТАСС, что расследование дела находится на стадии завершения и после этого его передадут в суд. По словам Гададова, задержанные обвиняются в подготовке террористического акта в период концерта, от совершения которого они в итоге отказались. Задержанные находятся в следственном изоляторе в Махачкале, отметил адвокат.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану, в производстве следственной части Следственного управления МВД по региону находится уголовное дело, возбужденное 5 октября 2017 года в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева, Шамиля Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

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