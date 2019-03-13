Где находится место, в котором деревья согнуты даже в безветренную погоду

Мыс Слоуп-Пойнт является самой южной точкой Новой Зеландии и очень популярным туристическим направлением. Это место находится между экватором и Южным полюсом: на расстоянии 5140 километров от первого и 4803 километра от второго.
Здесь почти нет людей и постоянно дуют сильные штормовые ветра. Собственно, именно из-за них Слоуп-Пойнт («точка наклона») получил свое название и основную достопримечательность — согнутые деревья, которые даже в тихую погоду выглядят так, словно их склонили сильные порывы ветра.
Ветра на Слоуп-Пойнт такие яростные и регулярные, что деревья очень часто подвергаются деформации и скручиванию. В итоге все хвойные деревья в этом месте так и остаются загнутыми по направлению к северу.