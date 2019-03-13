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12:44 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится место, в котором деревья согнуты даже в безветренную погоду

Все дело в ветрах.

Мыс Слоуп-Пойнт является самой южной точкой Новой Зеландии и очень популярным туристическим направлением. Это место находится между экватором и Южным полюсом: на расстоянии 5140 километров от первого и 4803 километра от второго.

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Здесь почти нет людей и постоянно дуют сильные штормовые ветра. Собственно, именно из-за них Слоуп-Пойнт («точка наклона») получил свое название и основную достопримечательность — согнутые деревья, которые даже в тихую погоду выглядят так, словно их склонили сильные порывы ветра.

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Ветра на Слоуп-Пойнт такие яростные и регулярные, что деревья очень часто подвергаются деформации и скручиванию. В итоге все хвойные деревья в этом месте так и остаются загнутыми по направлению к северу.

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