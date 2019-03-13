Голикова назвала самые травмоопасные сферы деятельности
Самые травмоопасные сферы деятельности — строительство, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство. Об этом заявила
Самые травмоопасные сферы деятельности — строительство, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство. Об этом заявила
По ее словам, именно эти отрасли лидируют по числу производственных травм, передает ТАСС.
Она объяснила, что, для того чтобы изменить картину, нужно уделять больше внимания не механизмам реагирования на то, что уже случилось, а способам предотвращения. В этой работе должны принимать участие все заинтересованные стороны — государство, работодатели и сотрудники.
В ноябре 2018 года замдиректора департамента условий охраны труда Минтруда Альберт Сакаев рассказал, что за последние 10 лет смертность в результате производственных травм сократилась втрое, а общее число несчастных случаев с тяжелыми последствиями — более чем в два раза.