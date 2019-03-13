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12:55 (мск), источник: Известия

Голикова назвала самые травмоопасные сферы деятельности

Самые травмоопасные сферы деятельности — строительство, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Источник: Reuters

По ее словам, именно эти отрасли лидируют по числу производственных травм, передает ТАСС.

Более половины случаев травматизма на работе происходит из-за человеческого фактора, отметила Голикова.

Она объяснила, что, для того чтобы изменить картину, нужно уделять больше внимания не механизмам реагирования на то, что уже случилось, а способам предотвращения. В этой работе должны принимать участие все заинтересованные стороны — государство, работодатели и сотрудники.

В ноябре 2018 года замдиректора департамента условий охраны труда Минтруда Альберт Сакаев рассказал, что за последние 10 лет смертность в результате производственных травм сократилась втрое, а общее число несчастных случаев с тяжелыми последствиями — более чем в два раза.

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