Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
Нюша активно сбрасывает вес после родов
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Звезда «Отчаянных домохозяек» обвиняется во взятках за учебу детей
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
38-летняя Началова впала в кому - СМИ
Англичанка после инсульта заговорила как русская
Татьяна Лютаева отправилась на пробежку в халате
5 образов с платьями на весну: что купить в этом сезоне
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
13«Спецназ и котики»
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
15:11 (мск), источник: РИА Новости

Первый взрыв ядерной бомбы показали на отреставрированной съемке

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сети появилось отреставрированное видео с первого в мире испытания ядерного оружия «Тринити». Ролик опубликован на канале atomcentral в Youtube.

Запечатленный на пленку взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Находившаяся неподалеку от эпицентра башня «исчезла», а асфальт вокруг нее расплавился практически до состояния песка.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта США, в ходе которого были созданы три атомные бомбы. На испытаниях «Тринити» взорвали снаряд под названием «Штучка», две другие бомбы этого типа — «Малыш» и «Толстяк» — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Читайте также

Солнце мертвых. Самые мощные ядерные взрывы со всего мира

 Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
Саакашвили: Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС
СФ одобрил законы о борьбе с фейками и оскорблением государства
Галкин ответил на обвинение в том, что он «заказал» Киркорова
Оскорбившего пенсионеров депутата исключили из «ЕР»
Путин перевел личные деньги на создание иконы главного храма ВС
Как выглядит необычный подземный город в Австралии (фото)
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Спорт
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона» Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне
Hi-Tech
Поиск по картинкам. WhatsApp запускает долгожданную возможность Искать изображения в сети теперь можно через сам мессенджер!
Авто
Революция в Volkswagen: новый дизайн и совсем другие моторы Volkswagen на пороге глобальных изменений. Возможно, самых важных с момента основания компании
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
68-летняя Бабкина показала всех своих внуков Артистка провела время с семьей (фото)
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь