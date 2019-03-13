Первый взрыв ядерной бомбы показали на отреставрированной съемке
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сети появилось отреставрированное видео с первого в мире испытания ядерного оружия «Тринити». Ролик опубликован на канале atomcentral в Youtube.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сети появилось отреставрированное видео с первого в мире испытания ядерного оружия «Тринити». Ролик опубликован на канале atomcentral в Youtube.
Запечатленный на пленку взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате
Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Находившаяся неподалеку от эпицентра башня «исчезла», а асфальт вокруг нее расплавился практически до состояния песка.
Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта США, в ходе которого были созданы три атомные бомбы. На испытаниях «Тринити» взорвали снаряд под названием «Штучка», две другие бомбы этого типа — «Малыш» и «Толстяк» — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.