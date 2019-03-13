В Италии непривитых детей перестали пускать в школы и детские сады

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В Италии на фоне сокращения уровня иммунизации населения и новой вспышки заболеваемости корью вступил в силу так называемый закон Лоренцин, который обязывает родителей обеспечить детям обязательный набор прививок. Детские сады в Италии теперь имеют полное право — и некоторые им уже воспользовались — не принимать непривитых детей, а за непривитых школьников родители должны будут заплатить штраф до €500.

Законопроект об обязательных прививках был принят в 2017 году по инициативе тогдашнего министра здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин. Закон Лоренцин вступил в силу в минувший вторник. Он требует, чтобы при поступлении в детский сад или школу каждый ребенок был привит от десяти основных заболеваний.

В их число вошли корь, столбняк, дифтерия, гепатит B, коклюш, краснуха, паротит, ветряная оспа, гемофильная инфекция типа b и полиомиелит.

Вопрос прививок и обязательной иммунизации особенно горячо обсуждался в Италии в последние месяцы, тем более что страна никак не может дотянуть до поставленной ООН цели — 95-процентного охвата населения вакцинацией. В Италии этот показатель составляет 80%. Кроме того, в последние месяцы в стране резко возросло число случаев заболевания корью. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в ноябре прошлого года в Италии было 58 случаев кори, в декабре — 76, а в январе уже 165 случаев. И это самый высокий в Европе показатель после Румынии.

Теперь, когда закон Лоренцин вступил в силу, администрация детских дошкольных учреждений имеет полное право отказать в посещении непривитому ребенку или ребенку, чьи родители не представили соответствующих документов, подтверждающих наличие у него обязательных прививок.

Непривитым школьникам в возрасте 6−16 лет школы не могут отказать в допуске к занятиям, однако нарушение закона Лоренцин грозит наказанием их родителям, которым придется заплатить штраф — до €500.

Как сообщают итальянские СМИ, некоторые детские учреждения и региональные власти уже воспользовались правами, предусмотренными законом Лоренцин. Так, местные власти Болоньи разослали письма о временном запрете посещения детских учреждений родителям около 300 детей, у которых нет полного набора прививок, а проблемы с документальным подтверждением прививок вообще обнаружились у 5 тыс. детей. В регионе Венеция не пустили в школу 37 детей, во Флоренции и Лукке — 16 детей, в Неаполе — троих. Немало выявлено также случаев, когда родители пытались скрыть факт отсутствия прививок у детей, вводя в заблуждение руководство дошкольных и учебных заведений.

Нынешний министр здравоохранения Италии Джулия Грилло отмечает, что у всех родителей было время сделать детям прививки, для удобства дату вступления в силу закона Лоренцин даже перенесли с выходного на рабочий день. Теперь, по ее словам, правила просты: «Нет прививок, нет школы». Президент Национальной ассоциации директоров школ Италии Антонелло Джанелли добавляет, что «ситуация очень деликатная и неоднозначная, речь идет об общественном здоровье, и обязанностью образовательных учреждений является защита наиболее уязвимых детей». Но господин Джанелли успокоил родителей: как только они представят справки, подтверждающие наличие у детей всех обязательных прививок, их примут обратно во все образовательные учреждения.