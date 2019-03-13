Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Гастроэнтеролог: «Никогда не проверяйтесь на дисбактериоз»
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
38-летняя Началова впала в кому - СМИ
Англичанка после инсульта заговорила как русская
Молодая возлюбленная Петросяна отметила 30-летие в Дубае
Началова попала в реанимацию после иска от экс-возлюбленного
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
13«Спецназ и котики»
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Италии непривитых детей перестали пускать в школы и детские сады

В стране вступил в силу закон об обязательной вакцинации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Италии на фоне сокращения уровня иммунизации населения и новой вспышки заболеваемости корью вступил в силу так называемый закон Лоренцин, который обязывает родителей обеспечить детям обязательный набор прививок. Детские сады в Италии теперь имеют полное право — и некоторые им уже воспользовались — не принимать непривитых детей, а за непривитых школьников родители должны будут заплатить штраф до €500.

Законопроект об обязательных прививках был принят в 2017 году по инициативе тогдашнего министра здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин. Закон Лоренцин вступил в силу в минувший вторник. Он требует, чтобы при поступлении в детский сад или школу каждый ребенок был привит от десяти основных заболеваний.

В их число вошли корь, столбняк, дифтерия, гепатит B, коклюш, краснуха, паротит, ветряная оспа, гемофильная инфекция типа b и полиомиелит.
Новость
«Как работает иммунитет». Вредят ли прививки организму?

Вопрос прививок и обязательной иммунизации особенно горячо обсуждался в Италии в последние месяцы, тем более что страна никак не может дотянуть до поставленной ООН цели — 95-процентного охвата населения вакцинацией. В Италии этот показатель составляет 80%. Кроме того, в последние месяцы в стране резко возросло число случаев заболевания корью. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в ноябре прошлого года в Италии было 58 случаев кори, в декабре — 76, а в январе уже 165 случаев. И это самый высокий в Европе показатель после Румынии.

Теперь, когда закон Лоренцин вступил в силу, администрация детских дошкольных учреждений имеет полное право отказать в посещении непривитому ребенку или ребенку, чьи родители не представили соответствующих документов, подтверждающих наличие у него обязательных прививок.

Непривитым школьникам в возрасте 6−16 лет школы не могут отказать в допуске к занятиям, однако нарушение закона Лоренцин грозит наказанием их родителям, которым придется заплатить штраф — до €500.
Новость
В России появится импортная вакцина от кори, краснухи и паротита

Как сообщают итальянские СМИ, некоторые детские учреждения и региональные власти уже воспользовались правами, предусмотренными законом Лоренцин. Так, местные власти Болоньи разослали письма о временном запрете посещения детских учреждений родителям около 300 детей, у которых нет полного набора прививок, а проблемы с документальным подтверждением прививок вообще обнаружились у 5 тыс. детей. В регионе Венеция не пустили в школу 37 детей, во Флоренции и Лукке — 16 детей, в Неаполе — троих. Немало выявлено также случаев, когда родители пытались скрыть факт отсутствия прививок у детей, вводя в заблуждение руководство дошкольных и учебных заведений.

Нынешний министр здравоохранения Италии Джулия Грилло отмечает, что у всех родителей было время сделать детям прививки, для удобства дату вступления в силу закона Лоренцин даже перенесли с выходного на рабочий день. Теперь, по ее словам, правила просты: «Нет прививок, нет школы». Президент Национальной ассоциации директоров школ Италии Антонелло Джанелли добавляет, что «ситуация очень деликатная и неоднозначная, речь идет об общественном здоровье, и обязанностью образовательных учреждений является защита наиболее уязвимых детей». Но господин Джанелли успокоил родителей: как только они представят справки, подтверждающие наличие у детей всех обязательных прививок, их примут обратно во все образовательные учреждения.

Алена Миклашевская

 «Уладим это как надо». Спикер парламента Чечни объявил кровную месть
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Максима Галкина
СФ одобрил законы о борьбе с фейками и оскорблением государства
Галкин ответил на обвинение в том, что он «заказал» Киркорова
Оскорбившего пенсионеров депутата исключили из «ЕР»
Путин перевел личные деньги на создание иконы главного храма ВС
Как выглядит необычный подземный город в Австралии (фото)
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Первый взрыв ядерной бомбы показали на отреставрированной съемке
Спорт
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона» Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне
Hi-Tech
Поиск по картинкам. WhatsApp запускает долгожданную возможность Искать изображения в сети теперь можно через сам мессенджер!
Авто
Революция в Volkswagen: новый дизайн и совсем другие моторы Volkswagen на пороге глобальных изменений. Возможно, самых важных с момента основания компании
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
68-летняя Бабкина показала всех своих внуков Артистка провела время с семьей (фото)
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь