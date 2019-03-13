Как выглядит необычный подземный город в Австралии
Местные жители не торопятся выходить на поверхность.
Местные жители не торопятся выходить на поверхность.
Небольшой городок в Южной Австралии под названием
В 1915 году здесь начало образовываться шахтерское поселение, а
С развитием новых технологий местные жители постепенно стали выходить на «поверхность», но постройка приличного дома на земле обходится так же, как и выкапывание его под землей. Так что многие жители
Сейчас в подземной части города есть несколько десятков жилых домов, парочка церквей, несколько магазинов, рестораны, пабы, музей и гостиница для туристов. Все землянки электрифицированы, в них подключены водопровод и канализация.