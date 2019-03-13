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15:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит необычный подземный город в Австралии

Местные жители не торопятся выходить на поверхность.

Небольшой городок в Южной Австралии под названием Кубер-Педи прославился благодаря своему необычному расположению. Дело в том, что этот город, который негласно называют мировой столицей опалов, частично находится под землей.

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В 1915 году здесь начало образовываться шахтерское поселение, а из-за погодных условий (сильной жары и сухих ветров) люди решили, что лучше обустраивать жилища под землей, где сохранялась приятная температура (22 градуса в любое время года) и пыльные бури не повреждали имущество.

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С развитием новых технологий местные жители постепенно стали выходить на «поверхность», но постройка приличного дома на земле обходится так же, как и выкапывание его под землей. Так что многие жители Кубер-Педи все равно предпочитают жить в землянках.

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Сейчас в подземной части города есть несколько десятков жилых домов, парочка церквей, несколько магазинов, рестораны, пабы, музей и гостиница для туристов. Все землянки электрифицированы, в них подключены водопровод и канализация.

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