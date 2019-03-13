Американский сенатор «изобрел» новый способ задуть свечи (видео)

В соцсетях обсуждают забавное видео со дня рождения американского сенатора Митта Ромни. 12 марта ему исполнилось 72 года. Коллеги поздравили политика тортом со свечами. Когда Ромни стал их задувать, началось самое интересное.

Манера Ромни задувать свечи развеселила пользователей Сети. «Вы что, не знаете, как задувать свечи? Это печально, Митт», — написал один из пользователей. «Ох, как же меня огорчило это видео», — отметил еще один комментатор. «Могу поспорить, Барак Обама так не умеет», — пошутил один из подписчиков.

Многие пользователи вступились за Ромни. По их словам, он подумал о коллегах, которые будут угощаться тортом, и «не стал распространять свои бактерии», задувая свечи традиционным способом.

Порционный торт на видео сделан из популярных в США пирожных «твинки», наполненных кремом.