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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В России нашли аномально жаркое место

Средние температуры в российской части Арктики выросли на три четверти градуса и стали аномально высокими за последние 80 лет. Об этом сообщается в докладе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды об особенностях климата на территории России за 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

Метеорологи отмечают, что среднегодовая температура в российской части Арктики повысилась на 2,5 градуса выше нормы. Последний раз подобная аномалия была зафиксирована в 1936 году.

По сравнению с 80-ми, площадь льдов на Северном морском пути уменьшилась в четыре раза. По сравнению с концом 1990-х, температура на Севморпути увеличилась примерно на 5 градусов зимой и на 1 градус летом. Ледяной покров продолжает сокращаться.

Авторы документа также отметили, температурная аномалия на Чукотке стала наиболее крупной и составила +3,9 градуса.

В 2018 году из-за глобального потепления более чем вдвое сократилось число диких северных оленей в Арктике. По данным NOAA, численность северных оленей по всему миру в 1990-е годы составляла 4,7 миллиона особей, сейчас их насчитывается всего 2,1 миллиона.

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