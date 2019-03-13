В России нашли аномально жаркое место

Источник: РИА "Новости"

Метеорологи отмечают, что среднегодовая температура в российской части Арктики повысилась на 2,5 градуса выше нормы. Последний раз подобная аномалия была зафиксирована в 1936 году.

По сравнению с 80-ми, площадь льдов на Северном морском пути уменьшилась в четыре раза. По сравнению с концом 1990-х, температура на Севморпути увеличилась примерно на 5 градусов зимой и на 1 градус летом. Ледяной покров продолжает сокращаться.

Авторы документа также отметили, температурная аномалия на Чукотке стала наиболее крупной и составила +3,9 градуса.

В 2018 году из-за глобального потепления более чем вдвое сократилось число диких северных оленей в Арктике. По данным NOAA, численность северных оленей по всему миру в 1990-е годы составляла 4,7 миллиона особей, сейчас их насчитывается всего 2,1 миллиона.