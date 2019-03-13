Киркоров назвал ложью информацию об организации Галкиным заказного убийства

«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима (Галкина.— “Ъ”) и Аллы (Пугачевой.— “Ъ”). Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», — написал Киркоров.
Ранее сам Галкин прокомментировал информацию о заказном убийстве, назвав ее «весенним обострением». «У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево», — добавил телеведущий.
Напомним, как стало известно «Ъ», Хидирнеби Казуев, один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, заявил на допросе, что это было покушение на заказное убийство. По его словам, в начале 2017 года, когда он находился в Москве, господин Галкин предложил ему 2 млн руб. за убийство господина Киркорова. Причиной якобы стало то, что Максим Галкин приревновал Аллу Пугачеву к певцу.
Хидирнеби Казуев сказал, что согласился, после чего ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон и сим-карту, а уже после обвиняемый отказался от преступления.