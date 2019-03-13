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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Ярмольник обругал современный КВН и признал его несмешным

Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными, а саму передачу — непригодной для просмотра. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Дождь» в передаче Hard Day's Night.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Ярмольника, в последнее время качество передачи сильно упало.

Последние несколько лет это смотреть нельзя.
Леонид Ярмольник

Артист добавил, что в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру — это «уже победа».

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Выступления прежних лет Ярмольник назвал «пульсиком времени». Он заметил, что ранее КВН исполнял функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. При этом актер уточнил, что цензуры на этой передаче никогда не было.

В ходе интервью артист заявил, что приглашение первых лиц государства на игры КВН было его инициативой. По его мнению, это могло вызвать «симпатии миллионов».

Ярмольник был постоянным членом жюри на играх КВН на протяжении долгого времени. Несколько лет назад он перестал участвовать в съемках из-за конфликта с Александром Масляковым.

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