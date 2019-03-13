Во Франции лис залез в курятник. И его заклевали насмерть

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Необычный случай произошел на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.

Полугодовалый лис залез в курятник с тремя тысячами кур. Автоматическая дверь сразу за ним закрылась, и животное оказалось в западне. Утром тело молодого лиса нашли в углу курятника с ранами от клювов.

«В силу вступил стадный инстинкт и они начали его клевать. У него на шее следы от клювов», — рассказывает управляющий фермы Паскаль Даниэль в беседе с агентством Франс пресс.

«Большая группа кур могла напугать лиса. Возможно, он запаниковал перед лицом такого количества противников», — сказал Даниэль в интервью местной газете.

На ферме в Гро-Шене содержится около шести тысяч кур. Днем они гуляют по прилегающей к курятникам территории.