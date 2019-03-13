Как выглядят живописные плавающие острова Пхумди (фото)
На них проживают около 4 тысяч человек.
На них проживают около 4 тысяч человек.
Удивительные плавающие острова Пхумди являются одной из главных природных достопримечательностей Индии. Находятся они на крупном озере Локтак — пресноводном водоеме в штате Манипур, рядом с городом Мойранг.
Пхумди представляют собой группу плавающих островов, располагающихся на площади в 40 квадратных километров на территории парка
Кстати, Пхумди напоминает айсберг: только 20% почвы плавучих островов видно над водой, а вот под ней скрывается еще 80%.
Примечательно, что плавучие острова обитаемы. На самых больших из них построены жилые дома, места для рыбалки и даже гостиница для туристов. Всего на Пхумди проживает около 4 тысяч человек.