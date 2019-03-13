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17:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят живописные плавающие острова Пхумди (фото)

На них проживают около 4 тысяч человек.

Удивительные плавающие острова Пхумди являются одной из главных природных достопримечательностей Индии. Находятся они на крупном озере Локтак — пресноводном водоеме в штате Манипур, рядом с городом Мойранг.

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Пхумди представляют собой группу плавающих островов, располагающихся на площади в 40 квадратных километров на территории парка Кейбул-Ламджао. Они состоят из почвы, растительности и органических веществ. Толщина островов может колебаться от нескольких сантиметров до двух метров.

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Кстати, Пхумди напоминает айсберг: только 20% почвы плавучих островов видно над водой, а вот под ней скрывается еще 80%.

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Примечательно, что плавучие острова обитаемы. На самых больших из них построены жилые дома, места для рыбалки и даже гостиница для туристов. Всего на Пхумди проживает около 4 тысяч человек.

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