Китаец сыграл мелодию на кирпиче (видео)

31-летний Ли Чэнцзянь из города Лучжоу в китайской провинции Сычуань превратил кирпич в духовой инструмент.

«Нет ничего невозможного», — подписали видео в People's Daily, крупном китайском СМИ.

«Ничего себе, великолепно, вау», — пишут пользователи Сети в комментариях.

Инструмент, на котором играет мужчина, — это обожженный красный кирпич со специально проделанными отверстиями и вставленной трубкой. По звучанию он получился похожим на флейту.

Чэнцзянь не впервые удивляет своими разработками. Ранее он научился играть на пластиковой трубе и насосе для велосипеда.

Музыкант говорит, у него не хватало денег на настоящий инструмент, и он решил сделать его сам. Прежде чем дело увенчалось успехом, Ли Чэнцзянь изготовил более ста неудачных кирпичных «флейт».