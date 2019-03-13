Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
Московские врачи спасли девушку, которая на отдыхе получила ожоги 40% тела
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Кузнецова раскрыла правду о московской девочке-маугли
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Назван самый богатый российский актер
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Татьяна Лютаева отправилась на пробежку в халате
5 образов с платьями на весну: что купить в этом сезоне
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
17:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Китаец сыграл мелодию на кирпиче (видео)

И привел в восторг слушателей.

31-летний Ли Чэнцзянь из города Лучжоу в китайской провинции Сычуань превратил кирпич в духовой инструмент.

«Нет ничего невозможного», — подписали видео в People's Daily, крупном китайском СМИ.

«Ничего себе, великолепно, вау», — пишут пользователи Сети в комментариях.

Инструмент, на котором играет мужчина, — это обожженный красный кирпич со специально проделанными отверстиями и вставленной трубкой. По звучанию он получился похожим на флейту.

Чэнцзянь не впервые удивляет своими разработками. Ранее он научился играть на пластиковой трубе и насосе для велосипеда.

Музыкант говорит, у него не хватало денег на настоящий инструмент, и он решил сделать его сам. Прежде чем дело увенчалось успехом, Ли Чэнцзянь изготовил более ста неудачных кирпичных «флейт».

Читайте также

Раскрыты детали переговоров с пилотом Boeing перед крушением
Ярмольник обругал современный КВН и признал его несмешным
Галкин ответил на обвинение в том, что он «заказал» Киркорова
Россияне стареют быстрее жителей большинства других стран
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Во Франции лиса, попавшего в курятник, заклевали насмерть
Первый взрыв ядерной бомбы показали на отреставрированной съемке
Спорт
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона» Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне
Hi-Tech
Поиск по картинкам. WhatsApp запускает долгожданную возможность Искать изображения в сети теперь можно через сам мессенджер!
Авто
Умер «лучший в мире продавец автомобилей» В США скончался Джо Джирард, прославившийся попаданием в книгу Гиннесса за рекордные продажи автомобилей Chevrolet
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь