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18:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления

Добро пожаловать в будущее без шоколада, кофе и вина.

Сокращение урожая оливок и кофе — результат изменения климата последних лет. Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.

Рассказываем, какие продукты могут пропасть из нашего обычного рациона совсем скоро.

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