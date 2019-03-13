Пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления
Добро пожаловать в будущее без шоколада, кофе и вина.
Добро пожаловать в будущее без шоколада, кофе и вина.
Сокращение урожая оливок и кофе — результат изменения климата последних лет. Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.
Рассказываем, какие продукты могут пропасть из нашего обычного рациона совсем скоро.