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18:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кира Найтли сыграла Despacito на зубах (видео)

Понравилось не всем.

Актриса Кира Найтли — женщина со множеством талантов. В этом убедились зрители ночного ток-шоу Джимми Фэллона. Став гостьей передачи на NBC, Найтли сыграла песню Despacito, отстукивая ногтями по своих зубам.

33-летнюю актрису спросили, есть ли у нее какие-то скрытые таланты. В ответ Кира исполнила хит пуэрториканского музыканта Луиса Фонси.

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«Когда мне было семь или восемь лет, в моей школе учился один мальчик. Он пошел на телешоу талантов и поэтому считался круче всех. И он играл на зубах», — рассказала Найтли.

Обсуждая шоу, некоторые пользователи соцсетей отметили, что исполнение Найтли было довольно странным. В то же время многие похвалили актрису за непосредственность.

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