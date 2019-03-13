Кира Найтли сыграла Despacito на зубах (видео)
Понравилось не всем.
Понравилось не всем.
Актриса Кира Найтли — женщина со множеством талантов. В этом убедились зрители ночного
33-летнюю актрису спросили, есть ли у нее
«Когда мне было семь или восемь лет, в моей школе учился один мальчик. Он пошел на телешоу талантов и поэтому считался круче всех. И он играл на зубах», — рассказала Найтли.
Обсуждая шоу, некоторые пользователи соцсетей отметили, что исполнение Найтли было довольно странным. В то же время многие похвалили актрису за непосредственность.
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