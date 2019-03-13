Кира Найтли сыграла Despacito на зубах (видео)

Актриса Кира Найтли — женщина со множеством талантов. В этом убедились зрители ночного ток-шоу Джимми Фэллона. Став гостьей передачи на NBC, Найтли сыграла песню Despacito, отстукивая ногтями по своих зубам.

33-летнюю актрису спросили, есть ли у нее какие-то скрытые таланты. В ответ Кира исполнила хит пуэрториканского музыканта Луиса Фонси.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j0N59GKAv4Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда мне было семь или восемь лет, в моей школе учился один мальчик. Он пошел на телешоу талантов и поэтому считался круче всех. И он играл на зубах», — рассказала Найтли.

Обсуждая шоу, некоторые пользователи соцсетей отметили, что исполнение Найтли было довольно странным. В то же время многие похвалили актрису за непосредственность.