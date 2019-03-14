Дополнительный диагноз
В больнице Благовещенска онкобольные дети годами заражались гепатитом С.
В больнице Благовещенска онкобольные дети годами заражались гепатитом С.
Как стало известно «Ъ», число детей, заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице (Благовещенск), составляет на данный момент более 100, а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года. При этом дети с онкодиагнозами инфицируются гепатитом в этом медучреждении уже около десяти лет — по меньшей мере с 2009 года. Новый губернатор Амурской области и другие представители местной власти пока комментарии «Ъ» не предоставили.
В конце декабря 2018 года СМИ сообщили о том, что в Амурской областной детской больнице заразилось гепатитом С более десяти детей, которые находились в
Отметим, что ситуация со «вспышкой» гепатита С получила огласку только тогда, когда территориальный орган Роспотребнадзора провел проверку в больнице по этому обращению родителей. После этого управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело по факту нарушения
Она отметила, что сообщений было больше, чем вошло в список, но «за более ранние годы, примерно десятилетней давности». В местных СМИ можно найти информацию за 2009 год. Тогда Ольга Покачалова рассказала в интервью Amur.info, что ее ребенку с больнице «занесли гепатит С и B»: «У нас было шесть мамочек, чьим детям занесли гепатит». По ее словам, она «звонила в облздрав, но в прокуратуру не обращалась — не было сил».
Представители инициативной группы родителей рассказали «Ъ», что в настоящее время ждут результатов генотипического анализа, который проводит Роспотребнадзор: «Думаем, что следователь нас с ним ознакомит. Мы ждем результатов со дня на день». По данным источника «Ъ», близкого к следствию, пока в качестве потерпевших рассматривается около 70 человек.
Источник отмечает, что, «судя по всему, проблема с инфицированием гепатитом С в этом отделении существует годами, однако детская больница и местные власти
В Роспотребнадзоре на просьбу «Ъ» предоставить результаты генотипического исследования пока не ответили.
«Диагноз “лейкоз” моему ребенку поставили осенью 2017 года, — рассказывает одна из мам.— Мы легли в онкогематологическое отделение, через четыре месяца наша врач пришла и сказала: “К сожалению, у вас гепатит С”. Мы выписались летом 2018 года, к тому времени мы поняли, что у всего потока, кто лежал параллельно с нами, у всех гепатит С». На вопрос родителей, откуда у ребенка гепатит, врачи, по словам родителей, всегда отвечали, что «переливание крови было»: «Звучало как само собой разумеющееся». «Мы начали писать жалобы и обращения летом 2018 года и, когда осенью снова легли в больницу, увидели, что ситуация начала меняться: медсестры стали при нас обрабатывать руки, надевать новые перчатки каждый раз. Раньше либо уже приходили в перчатках, либо делали все вообще без перчаток», — рассказывают родители.
Появилась тележка, с которой медсестры заезжают в палату и при тебе надевают перчатки, достают ампулы, вскрывают одноразовые шприцы. Раньше приходили в палату уже с набранным шприцем.
Также, утверждают родители, была проблема со стерильностью деталей центрального венозного катетера, но с осени используются «новые, одноразовые». В больнице на запрос «Ъ» не ответили.
В конце декабря губернатор Амурской области Василий Орлов в соцсетях заявил, что «случаи обнаружения вируса гепатита С у пациентов больницы фиксировались в течение двух лет»: «По протоколу больница сообщала о них в Роспотребнадзор, который предпринимал свои шаги, проводил проверки. Сообщения об “одномоментной” вспышке инфекции, к тому же якобы замалчиваемой властями, недостоверны». Тогда же
В разговоре с «Ъ» родители пожаловались на трудности коммуникации с властями. В сентябре 2018 года они получили ответ на обращение на имя зампреда правительства Амурской области Ольги Лысенко, в котором сообщалось, что «указать источник инфицирования не представляется возможным». По словам родителей, в первый раз администрация области собрала родителей инфицированных детей в ноябре 2018 года. «Выступала врач из инфекционной больницы, сказала, что “всех вылечим интерферонами”, — рассказывает один из родителей.— Далее мы поехали в федеральные центры в Петербурге и Москвe, где нам сообщили, что лечение интерфероновыми препаратами детей с онкодиагнозами запрещено, и дали соответствующие выписки». По просьбе «Ъ»
«На вопрос, откуда регион возьмет эти средства, 100 млн. руб., нам не ответили. Никто из администрации региона никогда не говорил слова “компенсация”».
В марте несколько семей обратились с досудебной претензией в детскую больницу, требуя выплаты компенсации морального вреда в размере 10−15 млн руб. по каждому случаю. Также они обратились в местный Роспотребнадзор с заявлением, в котором просят обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.
Напомним, один из наиболее известных случаев массового инфицирования в медучреждениях произошел в 1988 году: речь идет о первом случае массового заражения ВИЧ в СССР в Элисте, когда в результате использования нестерильных шприцев при переливании крови было инфицировано около 100 человек. «Ъ» связался с юристом Баиром Цереновым, который представлял интересы пострадавших в Калмыкии. Господин Церенов напомнил, что в 2011 году уголовное дело было в очередной раз закрыто за истечением срока давности, к ответственности никто привлечен не был. По словам адвоката, местные власти создали систему социальных льгот для пострадавших, включая ежемесячное пособие (сейчас около 27 тыс. руб.) и субсидию на улучшение жилищных условий. В том же 2011 году СКР отменил постановление о прекращении уголовного дела после обращения пострадавших к Александру Бастрыкину.
Валерия Мишина, корреспондентская сеть «Ъ».