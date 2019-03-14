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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт заявил, что таксы чаще других собак кусают людей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Все собаки в той или иной степени представляют опасность, в том числе считающиеся диванными таксы, в связи с чем необходимо вводить обязательные школы для собак и их владельцев, заявил РИА Новости глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

Источник: klausneu/СС0

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагается внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер.

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«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15−17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба», — сказал Дементьев.

По его словам, решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским. Так же как и в автошколе, нужно сначала обучить человека грамотному управлению своим животным, а затем обеспечить сдачу нормативов вместе с животным, которое должно слушаться хозяина.

«Я предлагаю начать с целого цикла законодательных актов о питомниках, о людях, которые имеют право заниматься разведением собак, об организациях, которые эти питомники готовят, о школах дрессировки», — заключил Дементьев.

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