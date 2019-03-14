Эксперт заявил, что таксы чаще других собак кусают людей

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Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагается внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер.

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15−17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба», — сказал Дементьев.

По его словам, решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским. Так же как и в автошколе, нужно сначала обучить человека грамотному управлению своим животным, а затем обеспечить сдачу нормативов вместе с животным, которое должно слушаться хозяина.