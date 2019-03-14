Наркобарон собрался засудить бывшего президента Мексики

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Политика обвиняют в процессуальных нарушениях перед экстрадицией наркобарона в США и во время нее. По словам Мезы, Гусмана должны были доставить в приграничные города: техасский Эль-Пасо или калифорнийский Сан-Диего. Вместо этого его отвезли в Нью-Йорк, что нарушает соглашение об экстрадиции между Мексикой и США, отметил он.

Помимо этого, перед экстрадицией наркобарон по вине администрации президента не предстал перед мексиканским судом, хотя изначально находился под их юрисдикцией. «Они растоптали верховный суд и допустили ряд ошибок», — подчеркнул Меза.

Ранее Ньето обвинили в получении взяток в размере 100 миллионов долларов от Гусмана. Во время президентства Ньето наркобарона дважды задерживали, а в итоге экстрадировали в США.

Гусман являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». Судебный процесс против него продолжался с ноября 2018 года. Американский суд признал наркобарона виновным по всем десяти пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.