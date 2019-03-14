К 2050 году в Австралии больше не будет зимы
Команда ученых и дизайнеров объединилась, чтобы продемонстрировать австралийцам то, какой климат ожидает их в ближайшем будущем. В итоге совместная работа привела к поразительному открытию.
Команда ученых и дизайнеров объединилась, чтобы продемонстрировать австралийцам то, какой климат ожидает их в ближайшем будущем. В итоге совместная работа привела к поразительному открытию.
«Через 30 лет зима, какой мы ее знаем, перестанет существовать», — заявляет в
Ученые и дизайнеры поставили своей целью не просто провести научную работу, но и представить ее в максимально доступном и интересном для широкой общественности виде, чтобы привлечь интерес всего мира к одной из самых насущных проблем.
«Мы использовали различные формы, цвета и размеры, чтобы составить композицию в форме циферблата, отображающего значения годовых температур на одном изображении», — поясняет Хинчлифф. По его словам, такой подход делает подачу информации визуально насыщенным и интересным, так что люди могут почувствовать эмоциональный отклик и сродство с местом, в котором они живут.
Самое интересное заключается в том, что во время работы ученые обратили внимание на то, как не соответствует прогнозируемый климат тому, что сейчас происходит у нас за окном.
Возможно, если подобных проектов будет больше, ученым наконец удастся привлечь внимание общественности к глобальным изменениям климата и совместными усилиями человечество примет необходимые меры до того, как вся планета погрузится в жаркое и засушливое лето.