К 2050 году в Австралии больше не будет зимы

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«Через 30 лет зима, какой мы ее знаем, перестанет существовать», — заявляет в пресс-релизе Джефф Хинчлифф, один из руководителей проекта. Команда, состоящая из дизайнеров Школы искусств и дизайна Австралийского национального университета и Института по изменению климата при том же университете, соединила данные работы метеорологов с различными научными источниками в попытках спрогнозировать изменение климатической карты Австралии.

Ученые и дизайнеры поставили своей целью не просто провести научную работу, но и представить ее в максимально доступном и интересном для широкой общественности виде, чтобы привлечь интерес всего мира к одной из самых насущных проблем.

«Мы использовали различные формы, цвета и размеры, чтобы составить композицию в форме циферблата, отображающего значения годовых температур на одном изображении», — поясняет Хинчлифф. По его словам, такой подход делает подачу информации визуально насыщенным и интересным, так что люди могут почувствовать эмоциональный отклик и сродство с местом, в котором они живут.

Самое интересное заключается в том, что во время работы ученые обратили внимание на то, как не соответствует прогнозируемый климат тому, что сейчас происходит у нас за окном.

Судя по всему, вместо классической зимы (довольно теплой, надо признать) австралийцы будут переживать весну, лето, осень и некий новый сезон, который пока условно окрестили «новым летом». В течение нового лета температура не будет опускаться ниже 40 градусов Цельсия.

Возможно, если подобных проектов будет больше, ученым наконец удастся привлечь внимание общественности к глобальным изменениям климата и совместными усилиями человечество примет необходимые меры до того, как вся планета погрузится в жаркое и засушливое лето.