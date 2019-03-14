Названы вредные для людей старше 30 лет продукты
В связи с особенностями организма после 30 лет специалисты в области питания советуют пересмотреть свой рацион в этом возрасте, максимально сократив употребление ряда продуктов.
В связи с особенностями организма после 30 лет специалисты в области питания советуют пересмотреть свой рацион в этом возрасте, максимально сократив употребление ряда продуктов.
На первом месте — сахар. По словам диетолога доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, особенно токсичен сахар для жировой ткани.
— Чрезмерное употребление продукта провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, — пояснил специалист.
Кроме того, сахар плохо влияет на кожу, лишая ее эластичности и гладкости.
Следует отказаться после 30 лет от фастфуда и различных закусок (чипсов, картошки фри и так далее).
— Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза. Даже больше, чем так называемые насыщенные жирные кислоты, — отметил диетолог.
В список также попали обработанное мясо (колбаса, бекон, ветчина), изделия из белой муки. Растительные масла типа подсолнечного, кукурузного, соевого рекомендуется заменить оливковым и льняным маслами, передает «Вечерняя Москва».