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08:50 (мск), источник: "Российская газета"

Названы вредные для людей старше 30 лет продукты

В связи с особенностями организма после 30 лет специалисты в области питания советуют пересмотреть свой рацион в этом возрасте, максимально сократив употребление ряда продуктов.

Источник: РИА "Новости"

На первом месте — сахар. По словам диетолога доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, особенно токсичен сахар для жировой ткани.

— Чрезмерное употребление продукта провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, — пояснил специалист.

Кроме того, сахар плохо влияет на кожу, лишая ее эластичности и гладкости.

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Следует отказаться после 30 лет от фастфуда и различных закусок (чипсов, картошки фри и так далее).

— Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза. Даже больше, чем так называемые насыщенные жирные кислоты, — отметил диетолог.

В список также попали обработанное мясо (колбаса, бекон, ветчина), изделия из белой муки. Растительные масла типа подсолнечного, кукурузного, соевого рекомендуется заменить оливковым и льняным маслами, передает «Вечерняя Москва».

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